RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:54

  root написав:Зображення

Оце так "розщедрився" ОТП, я в шоці!

Цікаво, за таку рекламу маркетинговий відділ відкат отримав? :mrgreen:


начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:15

Re: ОТП БАНК

Циган побив горщики з #зеленелайно? Неможу погаситися ні через тумбу, ні через приват24.
Кочевник
 
Повідомлень: 2051
З нами з: 16.02.17
Подякував: 348 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:25

  Кочевник написав:Циган побив горщики з #зеленелайно? Неможу погаситися ні через тумбу, ні через приват24.


З приватом я і сам горшки побив, нехай пустий лежить :mrgreen:

Монобанк + Альфа нас спасе 8)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 04.03.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:29

  cohan написав:начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень



Такі да, вайбер це хана, спам приймач блін :evil:
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 04.03.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:42

  root написав:
  Кочевник написав:Циган побив горщики з #зеленелайно? Неможу погаситися ні через тумбу, ні через приват24.


З приватом я і сам горшки побив, нехай пустий лежить :mrgreen:

Монобанк + Альфа нас спасе 8)

Яке відношення ти маєш до ОТП?
Кочевник
 
Повідомлень: 2051
З нами з: 16.02.17
Подякував: 348 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:46

  Кочевник написав:Яке відношення ти маєш до ОТП?


А чого так зухвало? Я що образив десь?


Головни я там, кінцевий бенефіціар!
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 04.03.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:50

  root написав:
  Кочевник написав:Яке відношення ти маєш до ОТП?


А чого так зухвало? Я що образив десь?


Головни я там, кінцевий бенефіціар!


Прийшов і нафлудив, жодного слова про ОТП.
Кочевник
 
Повідомлень: 2051
З нами з: 16.02.17
Подякував: 348 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:55

точно? тоді може запросимо модератора, він точно оцінить про "циган" "зелайно" "тумбу" ...
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 04.03.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:59

Re: ОТП БАНК

Запрошуй.
Кочевник
 
Повідомлень: 2051
З нами з: 16.02.17
Подякував: 348 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 692693694695
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kreuz, MASolomko, PUMB, R3WIND, vililit і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1942, 1943, 1944
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19439 3090747
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 15:26
kulikrom
Альфа-Банк 1 ... 10001, 10002, 10003
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100028 12976120
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 14:06
mephala
Банк Альянс 1 ... 134, 135, 136
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1357 284131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 13:13
vovareuckij

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34505)
03.11.2021 15:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.