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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:54
root написав:
Оце так "розщедрився" ОТП, я в шоці!
Цікаво, за таку рекламу маркетинговий відділ відкат отримав?
начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень
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cohan
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:15
Циган побив горщики з #зеленелайно? Неможу погаситися ні через тумбу, ні через приват24.
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Кочевник
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:29
cohan написав:
начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень
Такі да, вайбер це хана, спам приймач блін
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root
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:42
root написав: Кочевник написав:
Циган побив горщики з #зеленелайно? Неможу погаситися ні через тумбу, ні через приват24.
З приватом я і сам горшки побив, нехай пустий лежить
Монобанк + Альфа нас спасе
Яке відношення ти маєш до ОТП?
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Кочевник
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:46
Кочевник написав:
Яке відношення ти маєш до ОТП?
А чого так зухвало? Я що образив десь?
Головни я там, кінцевий бенефіціар!
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root
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:50
root написав: Кочевник написав:
Яке відношення ти маєш до ОТП?
А чого так зухвало? Я що образив десь?
Головни я там, кінцевий бенефіціар!
Прийшов і нафлудив, жодного слова про ОТП.
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Кочевник
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:55
точно? тоді може запросимо модератора, він точно оцінить про "циган" "зелайно" "тумбу" ...
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root
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:59
Запрошуй.
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Кочевник
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