начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:54
Додано: Сер 03 лис, 2021 14:29
Додано: Сер 03 лис, 2021 19:53
Раз год ружье ОТП стреляет.
минфин, банк ОТП, СМАРТ ОТП
вклад 5005 грн , 171 грн бонус от Минфина за 3 месяца отлеживания.
не вставая с дивана. Заход на счет ОТП банка без комисса.
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