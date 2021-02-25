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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:54
root написав:
Оце так "розщедрився" ОТП, я в шоці!
Цікаво, за таку рекламу маркетинговий відділ відкат отримав?
начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень
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cohan
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:29
cohan написав:
начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень
Такі да, вайбер це хана, спам приймач блін
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root
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:53
минфин, банк ОТП, СМАРТ ОТП
вклад 5005 грн , 171 грн бонус от Минфина за 3 месяца отлеживания.
не вставая с дивана. Заход на счет ОТП банка без комисса.
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Goodman
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:14
Goodman написав:
минфин, банк ОТП, СМАРТ ОТП
вклад 5005 грн , 171 грн бонус от Минфина за 3 месяца отлеживания.
не вставая с дивана. Заход на счет ОТП банка без комисса.
Тільки попередній вклад має більше ніж півроку тому закінчитись.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:21
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
минфин, банк ОТП, СМАРТ ОТП
вклад 5005 грн , 171 грн бонус от Минфина за 3 месяца отлеживания.
не вставая с дивана. Заход на счет ОТП банка без комисса.
Тільки попередній вклад має більше ніж півроку тому закінчитись.
Вот-вот, ружо должно стрелять каждые 9 мес
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:42
Квесторе_поверніться написав:
Тільки попередній вклад має більше ніж півроку тому закінчитись.
у мну, попередня акція закончилась 25-02-2021.
тобто раз году , по линии ОТП можно качнуть с Минфина 200 грн.
такой вот полочний зароботок, такой вот диванний роботяга. .
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Goodman
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Сер 03 лис, 2021 20:58
klug
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