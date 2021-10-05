RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:17

  baraka написав:честно говоря можно позвонить и спросить у банчика - что за хрень и решить телефоном.

но я понабрасываю омно на вентилятор тут ибо есть за что.
Они мне еб%т мозги своими тупыми СМС в телефоне, а я им тут, пусть пипл знает.

Дуже конструктивна позиція. Ця банка форум не читає, а парите мозок ви форумчанам, які і так знають хто є хто, і крім кількох гурманів тут ніхто більше не пасеться.

  baraka написав:2) я не знаю насколько развита у нас кредитная история (то есть - все ли банки шарят друг-друг информацию о кредитном рейтинге. Есть у нас такое вообще понимание ?), но предполагаю, что не развито
3) даже если и развито - банк будет пытаться портить мне эту кредитную историю из-за 50 грн ? Ну тупо же

В Україні є мінімум 4 міжбанківських кредитних бюро, що збирають інформацію про кредити і надають її банка учасникам. Банк не приходить до КБ зі словами "чмиріть цього гімнюка, бо він мені 50 грн винен", а просто подає інформацію про прострочену заборгованість, що дійсно впливає на рейтинг. Навіть, якщо ви не користуєтеся кредитками, може вилізти боком, коли захочете взяти іпотеку чи кредит на авто, наприклад. У вашому випадку, правда, є нюанс у тому, що кредитного договору, як такого у вас і немає, а виліз недозволений овердрафт. Як вони зібралися подавати це до КБ питання відкрите. Але краще все ж закрити непотріб і не морочити голову ні собі, ні людям.
klug
 
Повідомлень: 6515
З нами з: 18.08.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:28

Re: ОТП БАНК

  cohan написав:как закроете - говорите "а где моя несгораемая сумма", 100 грн или около того, должны отдыть через 45 дней но не позднее конца года - это вообще нигде не видно, но дефки ф курсах


эту сотку или 5Е или 5долл прекрасно видно в выписке
и если по карте действительно есть не снижаемый остаток - то минус по такой карте до 100 грн /5е/5д это даже не долг банку
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5234
З нами з: 21.04.11
Подякував: 774 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:19

  klug написав:Дуже конструктивна позиція. Ця банка форум не читає, а парите мозок ви форумчанам, які і так знають хто є хто, і крім кількох гурманів тут ніхто більше не пасеться.


ладно, вы правы, если тут и так все знают кто есть кто - больше пиплу тут морочить голову не буду.

  klug написав:
  baraka написав:В Україні є мінімум 4 міжбанківських кредитних бюро, що збирають інформацію про кредити і надають її банка учасникам. Банк не приходить до КБ зі словами "чмиріть цього гімнюка, бо він мені 50 грн винен", а просто подає інформацію про прострочену заборгованість, що дійсно впливає на рейтинг. Навіть, якщо ви не користуєтеся кредитками, може вилізти боком, коли захочете взяти іпотеку чи кредит на авто, наприклад. У вашому випадку, правда, є нюанс у тому, що кредитного договору, як такого у вас і немає, а виліз недозволений овердрафт. Як вони зібралися подавати це до КБ питання відкрите. Але краще все ж закрити непотріб і не морочити голову ні собі, ні людям.


спасибо за информацию по КБ, хоть буду знать как работает
baraka
 
Повідомлень: 5149
З нами з: 09.10.12
Подякував: 759 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:44

  uaprofi написав:
  cohan написав:как закроете - говорите "а где моя несгораемая сумма", 100 грн или около того, должны отдыть через 45 дней но не позднее конца года - это вообще нигде не видно, но дефки ф курсах


эту сотку или 5Е или 5долл прекрасно видно в выписке
и если по карте действительно есть не снижаемый остаток - то минус по такой карте до 100 грн /5е/5д это даже не долг банку


да, видно, но неочевидно что их можно забрать
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:20

  cohan написав:да, видно, но неочевидно что их можно забрать


это обычные деньги на счету (просто авторизационный остаток уменьшается по карте на эту сумму т.е это как кредитный лимит только наоборот)

когда пишите заявление на закрытие счёта пишите как хотите их получить (другой счёт, нал. ... или подарить банку или благотворительность)
карточные счета просто обычно долго закрывают - поэтому их выдадут через 30 ... 45 дней
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5234
З нами з: 21.04.11
Подякував: 774 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:56

Re: ОТП БАНК

Як тут правильно скибочки-розсрочки погашати?
Кочевник
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 16.02.17
Подякував: 357 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:10

  Кочевник написав:Як тут правильно скибочки-розсрочки погашати?

досрочно вроде бы никак
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 10:11

Re: ОТП БАНК

Досрочно не потрібно, як погашати саме ту частину, яка в цьому місяці повинна бути погашена. Чи вона перейде в заборгованість, як в Альфі?
Кочевник
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 16.02.17
Подякував: 357 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 03:29

  Кочевник написав:Досрочно не потрібно, як погашати саме ту частину, яка в цьому місяці повинна бути погашена. Чи вона перейде в заборгованість, як в Альфі?


идет в задолженность - пополняете карту - сразу идет транзакция по погашению рассрочки
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 699700701702
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, Oktawa і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10241, 10242, 10243
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
102424 13780629
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 січ, 2022 10:44
moveton
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5063, 5064, 5065
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50647 7326878
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 січ, 2022 03:33
cohan
Банк Власний Рахунок 1 ... 24, 25, 26
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
255 160158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 січ, 2022 19:50
Oberon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2478)
16.01.2022 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.