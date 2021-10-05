baraka написав:честно говоря можно позвонить и спросить у банчика - что за хрень и решить телефоном.
но я понабрасываю омно на вентилятор тут ибо есть за что. Они мне еб%т мозги своими тупыми СМС в телефоне, а я им тут, пусть пипл знает.
Дуже конструктивна позиція. Ця банка форум не читає, а парите мозок ви форумчанам, які і так знають хто є хто, і крім кількох гурманів тут ніхто більше не пасеться.
baraka написав:2) я не знаю насколько развита у нас кредитная история (то есть - все ли банки шарят друг-друг информацию о кредитном рейтинге. Есть у нас такое вообще понимание ?), но предполагаю, что не развито 3) даже если и развито - банк будет пытаться портить мне эту кредитную историю из-за 50 грн ? Ну тупо же
В Україні є мінімум 4 міжбанківських кредитних бюро, що збирають інформацію про кредити і надають її банка учасникам. Банк не приходить до КБ зі словами "чмиріть цього гімнюка, бо він мені 50 грн винен", а просто подає інформацію про прострочену заборгованість, що дійсно впливає на рейтинг. Навіть, якщо ви не користуєтеся кредитками, може вилізти боком, коли захочете взяти іпотеку чи кредит на авто, наприклад. У вашому випадку, правда, є нюанс у тому, що кредитного договору, як такого у вас і немає, а виліз недозволений овердрафт. Як вони зібралися подавати це до КБ питання відкрите. Але краще все ж закрити непотріб і не морочити голову ні собі, ні людям.
klug написав:Дуже конструктивна позиція. Ця банка форум не читає, а парите мозок ви форумчанам, які і так знають хто є хто, і крім кількох гурманів тут ніхто більше не пасеться.
ладно, вы правы, если тут и так все знают кто есть кто - больше пиплу тут морочить голову не буду.
klug написав:
baraka написав:В Україні є мінімум 4 міжбанківських кредитних бюро, що збирають інформацію про кредити і надають її банка учасникам. Банк не приходить до КБ зі словами "чмиріть цього гімнюка, бо він мені 50 грн винен", а просто подає інформацію про прострочену заборгованість, що дійсно впливає на рейтинг. Навіть, якщо ви не користуєтеся кредитками, може вилізти боком, коли захочете взяти іпотеку чи кредит на авто, наприклад. У вашому випадку, правда, є нюанс у тому, що кредитного договору, як такого у вас і немає, а виліз недозволений овердрафт. Як вони зібралися подавати це до КБ питання відкрите. Але краще все ж закрити непотріб і не морочити голову ні собі, ні людям.
спасибо за информацию по КБ, хоть буду знать как работает
cohan написав:да, видно, но неочевидно что их можно забрать
это обычные деньги на счету (просто авторизационный остаток уменьшается по карте на эту сумму т.е это как кредитный лимит только наоборот)
когда пишите заявление на закрытие счёта пишите как хотите их получить (другой счёт, нал. ... или подарить банку или благотворительность) карточные счета просто обычно долго закрывают - поэтому их выдадут через 30 ... 45 дней