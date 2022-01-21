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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 січ, 2022 15:42
IMPRINTER написав:
ну что с сегодняшнего дня - ограничения по начислению бонусов.
по тикицу 250 грн в мес.
по ривордсу - 2000 баллов в мес.
Разве что еще не ввели перечень мсс искл как у Аллы)
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 18:05
IMPRINTER написав:
по тикицу 250 грн в мес
Аж 3к в год, туда-обратно на паровозе, позор
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:02
IMPRINTER написав:
ну что с сегодняшнего дня - ограничения по начислению бонусов.
по тикицу 250 грн в мес.
по ривордсу - 2000 баллов в мес.
По рахунку чи на одне свинорило?
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:21
Кочевник написав: IMPRINTER написав:
ну что с сегодняшнего дня - ограничения по начислению бонусов.
по тикицу 250 грн в мес.
по ривордсу - 2000 баллов в мес.
По рахунку чи на одне свинорило?
ну тикиц всегда считал по счету, а риворц по карте - думаю что так ... но какая это разница - лчино для меня на счет на карту на инн и т.п.при таких ограницениях не важно
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Додано: Суб 22 січ, 2022 04:59
Рівордс завжди був по рахунку, а не карті. Дві картки на рахунок - одна кабіна (спільне нарахування балів).
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