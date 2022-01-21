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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 700701702703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 15:42

  IMPRINTER написав:ну что с сегодняшнего дня - ограничения по начислению бонусов.

по тикицу 250 грн в мес.
по ривордсу - 2000 баллов в мес.

Разве что еще не ввели перечень мсс искл как у Аллы)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 18:05

  IMPRINTER написав:по тикицу 250 грн в мес

Аж 3к в год, туда-обратно на паровозе, позор
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:02

  IMPRINTER написав:ну что с сегодняшнего дня - ограничения по начислению бонусов.

по тикицу 250 грн в мес.
по ривордсу - 2000 баллов в мес.

По рахунку чи на одне свинорило?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:21

  Кочевник написав:
  IMPRINTER написав:ну что с сегодняшнего дня - ограничения по начислению бонусов.

по тикицу 250 грн в мес.
по ривордсу - 2000 баллов в мес.

По рахунку чи на одне свинорило?


ну тикиц всегда считал по счету, а риворц по карте - думаю что так ... но какая это разница - лчино для меня на счет на карту на инн и т.п.при таких ограницениях не важно
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 04:59

Re: ОТП БАНК

Рівордс завжди був по рахунку, а не карті. Дві картки на рахунок - одна кабіна (спільне нарахування балів).
Кочевник
 
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