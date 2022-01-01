Разве что еще не ввели перечень мсс искл как у Аллы)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 січ, 2022 15:42
Додано: П'ят 21 січ, 2022 18:05
Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:02
Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:21
ну тикиц всегда считал по счету, а риворц по карте - думаю что так ... но какая это разница - лчино для меня на счет на карту на инн и т.п.при таких ограницениях не важно
Додано: Суб 22 січ, 2022 04:59
Re: ОТП БАНК
Рівордс завжди був по рахунку, а не карті. Дві картки на рахунок - одна кабіна (спільне нарахування балів).
Додано: Суб 22 січ, 2022 14:57
Додано: Суб 22 січ, 2022 17:00
начисление в общий котел, но каждая карта рассматривалась все равно отдельно ... если у вас 4 карты к одному счету то к примеру бонус за денб рождения шел на каждую карту, т.е. четырехкратный. Баллы тоже начисялись по каждой конкретной карте и это было видно в кабине.
Додано: Вів 25 січ, 2022 10:03
Re: ОТП БАНК
Шановне товариство!
По ОТП блек едішин була умова 10 ГРН = 1 ЗОЛОТИЙ БАЛ за будь-які операції та розрахунки в торгових точках та інтернеті.
В кабінеті бачу менші нарахування.
Це якесь "покращення" від ОТП?
Додано: Вів 25 січ, 2022 11:59
V2
Мне тоже за последнюю покупку меньше начислили, хотя до этого было четко 1 балл за 10 грн. На сайте новостей по этому поводу не нашел.
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:28
Точняк! зайшов перевірити ці слухи, бачу за 18.01.2022 давали 1 бал за 10 грн, а після 0,67 за 10грн. Треба буде дзвякнути їм. А то питання також виникли по обмінному курсу на картці.
p.s.
хоча по підвищеному(наприклад кафешки) начебто все сходиться.
p.s.2
Ого, ще не все, тепер на аеропортних плюшках треба провернути на +10000 грн. по картці Теж щойно помітив, раніше було 5000-6000 начебто. Це для всіх банків мастеркард.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|