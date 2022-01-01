RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 701702703704>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 15:42

  IMPRINTER написав:ну что с сегодняшнего дня - ограничения по начислению бонусов.

по тикицу 250 грн в мес.
по ривордсу - 2000 баллов в мес.

Разве что еще не ввели перечень мсс искл как у Аллы)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4842
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 18:05

  IMPRINTER написав:по тикицу 250 грн в мес

Аж 3к в год, туда-обратно на паровозе, позор
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 27.12.17
Подякував: 131 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:02

  IMPRINTER написав:ну что с сегодняшнего дня - ограничения по начислению бонусов.

по тикицу 250 грн в мес.
по ривордсу - 2000 баллов в мес.

По рахунку чи на одне свинорило?
Кочевник
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 16.02.17
Подякував: 357 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:21

  Кочевник написав:
  IMPRINTER написав:ну что с сегодняшнего дня - ограничения по начислению бонусов.

по тикицу 250 грн в мес.
по ривордсу - 2000 баллов в мес.

По рахунку чи на одне свинорило?


ну тикиц всегда считал по счету, а риворц по карте - думаю что так ... но какая это разница - лчино для меня на счет на карту на инн и т.п.при таких ограницениях не важно
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38335
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6106 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 04:59

Re: ОТП БАНК

Рівордс завжди був по рахунку, а не карті. Дві картки на рахунок - одна кабіна (спільне нарахування балів).
Кочевник
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 16.02.17
Подякував: 357 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 14:57

  IMPRINTER написав:ну что с сегодняшнего дня - ограничения по начислению бонусов.
по тикицу 250 грн в мес.
по ривордсу - 2000 баллов в мес.

Это где-то отражено официально ?
Или всё на словах ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 27.12.17
Подякував: 131 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 17:00

  Кочевник написав:Рівордс завжди був по рахунку, а не карті. Дві картки на рахунок - одна кабіна (спільне нарахування балів).


начисление в общий котел, но каждая карта рассматривалась все равно отдельно ... если у вас 4 карты к одному счету то к примеру бонус за денб рождения шел на каждую карту, т.е. четырехкратный. Баллы тоже начисялись по каждой конкретной карте и это было видно в кабине.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38335
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6106 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 10:03

Re: ОТП БАНК

Шановне товариство!
По ОТП блек едішин була умова 10 ГРН = 1 ЗОЛОТИЙ БАЛ за будь-які операції та розрахунки в торгових точках та інтернеті.
В кабінеті бачу менші нарахування.
Це якесь "покращення" від ОТП?
V2
4
 
Повідомлень: 7355
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 11:59

V2

Мне тоже за последнюю покупку меньше начислили, хотя до этого было четко 1 балл за 10 грн. На сайте новостей по этому поводу не нашел.
nickvlk1
 
Повідомлень: 160
З нами з: 17.03.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:28

Точняк! зайшов перевірити ці слухи, бачу за 18.01.2022 давали 1 бал за 10 грн, а після 0,67 за 10грн. Треба буде дзвякнути їм. А то питання також виникли по обмінному курсу на картці.

p.s.
хоча по підвищеному(наприклад кафешки) начебто все сходиться.

p.s.2
Ого, ще не все, тепер на аеропортних плюшках треба провернути на +10000 грн. по картці :) Теж щойно помітив, раніше було 5000-6000 начебто. Це для всіх банків мастеркард.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 765
З нами з: 04.03.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 701702703704>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 24, 25, 26
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
255 4801
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 20:33
Flamingo
Альфа-Банк 1 ... 80, 81, 82
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
811 9951
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 20:08
stas_rst
Юнекс Банк 1 ... 312, 313, 314
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
3138 414971
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 10:38
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (7031)
29.01.2022 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.