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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 701702703704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:13

Re: ОТП БАНК

  root написав:Треба буде дзвякнути їм.


Телефонував.
Так і не передзвонили досі. Все з'ясовують ...
V2
4
 
Повідомлень: 7355
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
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  #<1 ... 701702703704
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Amethyst

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ОТП БАНК (7031)
29.01.2022 23:13
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