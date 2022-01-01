RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 701702703704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:13

Re: ОТП БАНК

  root написав:Треба буде дзвякнути їм.


Телефонував.
Так і не передзвонили досі. Все з'ясовують ...
V2
4
 
Повідомлень: 7355
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 00:16

По аеропортах, я так розумію, що то вимога МС, бо в усіх банках підняли суму витрат до 10 тис. десь пару місяців тому.
По підвищених категоріях теж меньше нарахували - замість 5 по ресторану стало приблизно 4.6, по заправці 1.6 замість 2%.
nickvlk1
 
Повідомлень: 161
З нами з: 17.03.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 00:57

Точно, АЗС купівля 11.01.2022 рівно 1% балами "відкешбечили" а це в реальних грошах 0,8% (ділимо на 12,5 стільки коштують бали) А 05.01.2022 нараховували по чесному.

Кафе 27.01.2022 балами зайшло рівно 5% все ОК. Це 4% реально.

Хоча на сайті все ще 2% обіцяють https://premium-banking.otpbank.com.ua/

Дурить нас циган :(
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 766
З нами з: 04.03.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 701702703704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1972, 1973, 1974
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19732 3290543
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 03:53
Slx
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 24, 25, 26
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
255 5068
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 20:33
Flamingo
Альфа-Банк 1 ... 80, 81, 82
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
811 10788
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 20:08
stas_rst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19733)
30.01.2022 03:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.