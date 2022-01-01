Телефонував.
Так і не передзвонили досі. Все з'ясовують ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 січ, 2022 23:13
Re: ОТП БАНК
Додано: Нед 30 січ, 2022 00:16
По аеропортах, я так розумію, що то вимога МС, бо в усіх банках підняли суму витрат до 10 тис. десь пару місяців тому.
По підвищених категоріях теж меньше нарахували - замість 5 по ресторану стало приблизно 4.6, по заправці 1.6 замість 2%.
Додано: Нед 30 січ, 2022 00:57
Точно, АЗС купівля 11.01.2022 рівно 1% балами "відкешбечили" а це в реальних грошах 0,8% (ділимо на 12,5 стільки коштують бали) А 05.01.2022 нараховували по чесному.
Кафе 27.01.2022 балами зайшло рівно 5% все ОК. Це 4% реально.
Хоча на сайті все ще 2% обіцяють
Дурить нас циган
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