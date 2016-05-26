ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лют, 2022 20:49
Та в них щось явно не так з обмінним курсом, по виписці взяли більше за обмін аніж по їхній таблиці чи в інших банках. Планую дзвонити, все ще ніяк часу на це не знайду.
root
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Додано: Сер 02 лют, 2022 20:52
root написав:
Та в них щось явно не так з обмінним курсом, по виписці взяли більше за обмін аніж по їхній таблиці чи в інших банках. Планую дзвонити, все ще ніяк часу на це не знайду.
Я тестую практичним шляхом на незначні суми, щоб розуміти, чим платити в подальшому.
Правда раніше платив візою ОТП (був майже найкращий курс), а зараз МС.
Son of Sun
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Додано: Сер 02 лют, 2022 21:00
root написав:
Та в них щось явно не так з обмінним курсом, по виписці взяли більше за обмін аніж по їхній таблиці чи в інших банках. Планую дзвонити, все ще ніяк часу на це не знайду.
Потестуйте Кредо. Між МС Кредо та МС ОТП різниця була в 93 коп. на користь Кредо при оплаті на суму 2,49 євро.
Son of Sun
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Додано: Чет 03 лют, 2022 02:49
Son of Sun написав: root написав:
Та в них щось явно не так з обмінним курсом, по виписці взяли більше за обмін аніж по їхній таблиці чи в інших банках. Планую дзвонити, все ще ніяк часу на це не знайду.
Потестуйте Кредо. Між МС Кредо та МС ОТП різниця була в 93 коп. на користь Кредо при оплаті на суму 2,49 євро.
интэрэсна
поглядываю периодически, Кредо все же проигрывает, но может дни такие пошли
cohan
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Додано: Чет 03 лют, 2022 08:49
cohan написав: Son of Sun написав:
Потестуйте Кредо. Між МС Кредо та МС ОТП різниця була в 93 коп. на користь Кредо при оплаті на суму 2,49 євро.
интэрэсна
поглядываю периодически, Кредо все же проигрывает, но может дни такие пошли
ідеальних банок ще не бачив.
в ті дні курси стрибали. ОТП блокував по 81,93 і списав так само. Кредо блокував по 81,17, списав 81 грн.
сам почав пробувати кредо зовсім нещодавно, і багато позитивних моментів в ньому є.
PS в чому програє Кредо?
Son of Sun
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:02
Son of Sun написав: cohan написав: Son of Sun написав:
Потестуйте Кредо. Між МС Кредо та МС ОТП різниця була в 93 коп. на користь Кредо при оплаті на суму 2,49 євро.
интэрэсна
поглядываю периодически, Кредо все же проигрывает, но может дни такие пошли
ідеальних банок ще не бачив.
в ті дні курси стрибали. ОТП блокував по 81,93 і списав так само. Кредо блокував по 81,17, списав 81 грн.
сам почав пробувати кредо зовсім нещодавно, і багато позитивних моментів в ньому є.
PS в чому програє Кредо?
я не проверял, гляну попозже, по чем сейчас ОТП начисляет кешбек тот 1%, но получалось что
курс ОТП + 0,8% чистыми > курс кредо + 1% чистыми
(+ у ОТП есть рассрочка по выходным)
конкретно вчера да - заявленные курсы не в пользу ОТП
а сегодня:
28,35 ОТП
https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... ter-cards/
28,45 Кредо
т.е. как и по моим наблюдениям
но у Кредо есть свои положительные стороны, как минимум снятие 100-300к и т.д.
cohan
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:14
cohan написав: Son of Sun написав:
PS в чому програє Кредо?
я не проверял, гляну попозже, по чем сейчас ОТП начисляет кешбек тот 1%, но получалось что
курс ОТП + 0,8% чистыми > курс кредо + 1% чистыми
(+ у ОТП есть рассрочка по выходным)
конкретно вчера да - заявленные курсы не в пользу ОТП
а сегодня:
28,35 ОТП
https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... ter-cards/
28,45 Кредо
но у Кредо есть свои положительные стороны, как минимум снятие 100-300к и т.д.
видача готівки 100-300К - якщо вона зайшла з іншого банку, а так видача unlimited. і в касі завжди є кеш, хоч і радять замовляти.
про конвертацію при відкритті казали, що курс МПС, але в тарифах цього чітко не знайшов. так, є курси на розрахунки картами при 0% комісії.
це вже мікс тем ОТП та Кредо, порівняння умов
.
Son of Sun
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:25
Son of Sun написав: cohan написав: Son of Sun написав:
PS в чому програє Кредо?
я не проверял, гляну попозже, по чем сейчас ОТП начисляет кешбек тот 1%, но получалось что
курс ОТП + 0,8% чистыми > курс кредо + 1% чистыми
(+ у ОТП есть рассрочка по выходным)
конкретно вчера да - заявленные курсы не в пользу ОТП
а сегодня:
28,35 ОТП
https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... ter-cards/
28,45 Кредо
но у Кредо есть свои положительные стороны, как минимум снятие 100-300к и т.д.
видача готівки 100-300К - якщо вона зайшла з іншого банку, а так видача unlimited. і в касі завжди є кеш, хоч і радять замовляти.
про конвертацію при відкритті казали, що курс МПС, але в тарифах цього чітко не знайшов. так, є курси на розрахунки картами при 0% комісії.
це вже мікс тем ОТП та Кредо, порівняння умов
.
все так - у ОТП нет комиса за конвертацию, у Кредо нет в Кредитке и в Элите, главный гемор ОТП - вывод денег, или по 10к за 2 грн высылать кучу раз, или 0,8% в кассе
P.S. - 0,8 и 1 то размер кешбека я писал, в общем, имеет смысл с обоими работать + к Кредо - у них читыми деньгами оплата баллами, в ОТП на ограниченный перечень категорий - ну, есть ходовая АЗС, но все же
cohan
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:55
Son of Sun написав:
інших валютах.
При оплаті на майже 10 євро різниця була більше за 1 грн. між MC OTP та Visa ПУМБа.
другие валюты это не евро или доллар, а форинты, злотые и т.д.
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