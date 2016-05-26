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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 702703704705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 20:49

Та в них щось явно не так з обмінним курсом, по виписці взяли більше за обмін аніж по їхній таблиці чи в інших банках. Планую дзвонити, все ще ніяк часу на це не знайду.
root
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 20:52

  root написав:Та в них щось явно не так з обмінним курсом, по виписці взяли більше за обмін аніж по їхній таблиці чи в інших банках. Планую дзвонити, все ще ніяк часу на це не знайду.

Я тестую практичним шляхом на незначні суми, щоб розуміти, чим платити в подальшому.
Правда раніше платив візою ОТП (був майже найкращий курс), а зараз МС.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 21:00

  root написав:Та в них щось явно не так з обмінним курсом, по виписці взяли більше за обмін аніж по їхній таблиці чи в інших банках. Планую дзвонити, все ще ніяк часу на це не знайду.

Потестуйте Кредо. Між МС Кредо та МС ОТП різниця була в 93 коп. на користь Кредо при оплаті на суму 2,49 євро.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 21:54

планую, але кредо мене золотих балів дає в БІЛЬШЕ, хоча це мабуть вже не актуально :)
root
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 02:49

  Son of Sun написав:
  root написав:Та в них щось явно не так з обмінним курсом, по виписці взяли більше за обмін аніж по їхній таблиці чи в інших банках. Планую дзвонити, все ще ніяк часу на це не знайду.

Потестуйте Кредо. Між МС Кредо та МС ОТП різниця була в 93 коп. на користь Кредо при оплаті на суму 2,49 євро.


интэрэсна

поглядываю периодически, Кредо все же проигрывает, но может дни такие пошли
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 08:49

  cohan написав:
  Son of Sun написав:Потестуйте Кредо. Між МС Кредо та МС ОТП різниця була в 93 коп. на користь Кредо при оплаті на суму 2,49 євро.


интэрэсна

поглядываю периодически, Кредо все же проигрывает, но может дни такие пошли

ідеальних банок ще не бачив.
в ті дні курси стрибали. ОТП блокував по 81,93 і списав так само. Кредо блокував по 81,17, списав 81 грн.

сам почав пробувати кредо зовсім нещодавно, і багато позитивних моментів в ньому є.
PS в чому програє Кредо?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:02

  Son of Sun написав:
  cohan написав:
  Son of Sun написав:Потестуйте Кредо. Між МС Кредо та МС ОТП різниця була в 93 коп. на користь Кредо при оплаті на суму 2,49 євро.


интэрэсна

поглядываю периодически, Кредо все же проигрывает, но может дни такие пошли

ідеальних банок ще не бачив.
в ті дні курси стрибали. ОТП блокував по 81,93 і списав так само. Кредо блокував по 81,17, списав 81 грн.

сам почав пробувати кредо зовсім нещодавно, і багато позитивних моментів в ньому є.
PS в чому програє Кредо?


я не проверял, гляну попозже, по чем сейчас ОТП начисляет кешбек тот 1%, но получалось что

курс ОТП + 0,8% чистыми > курс кредо + 1% чистыми
(+ у ОТП есть рассрочка по выходным)

конкретно вчера да - заявленные курсы не в пользу ОТП
а сегодня:
28,35 ОТП
https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... ter-cards/
28,45 Кредо

т.е. как и по моим наблюдениям

но у Кредо есть свои положительные стороны, как минимум снятие 100-300к и т.д.
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:14

  cohan написав:
  Son of Sun написав:PS в чому програє Кредо?


я не проверял, гляну попозже, по чем сейчас ОТП начисляет кешбек тот 1%, но получалось что

курс ОТП + 0,8% чистыми > курс кредо + 1% чистыми
(+ у ОТП есть рассрочка по выходным)

конкретно вчера да - заявленные курсы не в пользу ОТП
а сегодня:
28,35 ОТП
https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... ter-cards/
28,45 Кредо
но у Кредо есть свои положительные стороны, как минимум снятие 100-300к и т.д.

видача готівки 100-300К - якщо вона зайшла з іншого банку, а так видача unlimited. і в касі завжди є кеш, хоч і радять замовляти.

про конвертацію при відкритті казали, що курс МПС, але в тарифах цього чітко не знайшов. так, є курси на розрахунки картами при 0% комісії.
це вже мікс тем ОТП та Кредо, порівняння умов :).
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:25

  Son of Sun написав:
  cohan написав:
  Son of Sun написав:PS в чому програє Кредо?


я не проверял, гляну попозже, по чем сейчас ОТП начисляет кешбек тот 1%, но получалось что

курс ОТП + 0,8% чистыми > курс кредо + 1% чистыми
(+ у ОТП есть рассрочка по выходным)

конкретно вчера да - заявленные курсы не в пользу ОТП
а сегодня:
28,35 ОТП
https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... ter-cards/
28,45 Кредо
но у Кредо есть свои положительные стороны, как минимум снятие 100-300к и т.д.

видача готівки 100-300К - якщо вона зайшла з іншого банку, а так видача unlimited. і в касі завжди є кеш, хоч і радять замовляти.

про конвертацію при відкритті казали, що курс МПС, але в тарифах цього чітко не знайшов. так, є курси на розрахунки картами при 0% комісії.
це вже мікс тем ОТП та Кредо, порівняння умов :).


все так - у ОТП нет комиса за конвертацию, у Кредо нет в Кредитке и в Элите, главный гемор ОТП - вывод денег, или по 10к за 2 грн высылать кучу раз, или 0,8% в кассе

P.S. - 0,8 и 1 то размер кешбека я писал, в общем, имеет смысл с обоими работать + к Кредо - у них читыми деньгами оплата баллами, в ОТП на ограниченный перечень категорий - ну, есть ходовая АЗС, но все же
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:55

Re: ОТП БАНК

  Son of Sun написав:інших валютах.
При оплаті на майже 10 євро різниця була більше за 1 грн. між MC OTP та Visa ПУМБа.

другие валюты это не евро или доллар, а форинты, злотые и т.д.
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