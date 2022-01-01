|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:45
Колеги, якщо я вірно пам'ятаю, то депозит, заведений безготівково через поточний, дешевше (тобто за 2 грн) так само СЕПнути деінде замість зняття готівкою. Вірно?
І чи є наразі хоча б якийсь сенс перевипускати (кажуть, що за 30 грн) картку Лояльний Тікетс, що в ній залишилось корисного?
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3337
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:51
kreuz написав:
Колеги, якщо я вірно пам'ятаю, то депозит, заведений безготівково через поточний, дешевше (тобто за 2 грн) так само СЕПнути деінде замість зняття готівкою. Вірно?
І чи є наразі хоча б якийсь сенс перевипускати (кажуть, що за 30 грн) картку Лояльний Тікетс, що в ній залишилось корисного?
Туристична страховка.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2149
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:05
kreuz написав:
так само СЕПнути деінде замість зняття готівкою. Вірно?
як власнику Black Edition то я краще найближчий банкомат "бомбану" В тарифах нема логіки зовсім. Дорогу готівку знімай безкоштовно а перевести з картки на карту чи в інший банк за реквізитами то плати гроші!
))
-
root
-
-
- Повідомлень: 780
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:14
Son of Sun написав: cohan написав: Son of Sun написав:
Потестуйте Кредо. Між МС Кредо та МС ОТП різниця була в 93 коп. на користь Кредо при оплаті на суму 2,49 євро.
интэрэсна
поглядываю периодически, Кредо все же проигрывает, но может дни такие пошли
ідеальних банок ще не бачив.
в ті дні курси стрибали. ОТП блокував по 81,93 і списав так само. Кредо блокував по 81,17, списав 81 грн.
сам почав пробувати кредо зовсім нещодавно, і багато позитивних моментів в ньому є.
PS в чому програє Кредо?
мда, снизили total все же до 0,5 что ли, кредо дышит в спину теперь
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3738
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:16
cohan написав:
мда, снизили total все же до 0,5 что ли, кредо дышит в спину теперь
це про що мова?
-
root
-
-
- Повідомлень: 780
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004
, vlad_g
і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|19760
|3297371
|
Пон 07 лют, 2022 11:52
Julio
|
|1112
|66843
|
|
|378
|35102
|
|