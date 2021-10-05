ОТП БАНК
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:45
Колеги, якщо я вірно пам'ятаю, то депозит, заведений безготівково через поточний, дешевше (тобто за 2 грн) так само СЕПнути деінде замість зняття готівкою. Вірно?
І чи є наразі хоча б якийсь сенс перевипускати (кажуть, що за 30 грн) картку Лояльний Тікетс, що в ній залишилось корисного?
kreuz
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:51
kreuz написав:
Колеги, якщо я вірно пам'ятаю, то депозит, заведений безготівково через поточний, дешевше (тобто за 2 грн) так само СЕПнути деінде замість зняття готівкою. Вірно?
І чи є наразі хоча б якийсь сенс перевипускати (кажуть, що за 30 грн) картку Лояльний Тікетс, що в ній залишилось корисного?
Туристична страховка.
Кочевник
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Додано: Пон 07 лют, 2022 11:05
kreuz написав:
так само СЕПнути деінде замість зняття готівкою. Вірно?
як власнику Black Edition то я краще найближчий банкомат "бомбану" В тарифах нема логіки зовсім. Дорогу готівку знімай безкоштовно а перевести з картки на карту чи в інший банк за реквізитами то плати гроші!
))
root
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Додано: Пон 07 лют, 2022 11:14
Son of Sun написав: cohan написав: Son of Sun написав:
Потестуйте Кредо. Між МС Кредо та МС ОТП різниця була в 93 коп. на користь Кредо при оплаті на суму 2,49 євро.
интэрэсна
поглядываю периодически, Кредо все же проигрывает, но может дни такие пошли
ідеальних банок ще не бачив.
в ті дні курси стрибали. ОТП блокував по 81,93 і списав так само. Кредо блокував по 81,17, списав 81 грн.
сам почав пробувати кредо зовсім нещодавно, і багато позитивних моментів в ньому є.
PS в чому програє Кредо?
мда, снизили total все же до 0,5 что ли, кредо дышит в спину теперь
cohan
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Додано: Пон 07 лют, 2022 11:16
cohan написав:
мда, снизили total все же до 0,5 что ли, кредо дышит в спину теперь
це про що мова?
root
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:49
root написав: cohan написав:
мда, снизили total все же до 0,5 что ли, кредо дышит в спину теперь
це про що мова?
про 1% "на все" баллами, который теперь не 1 а лень считать сколько, на жтом фоне кредо с 1% выглядит интереснее
cohan
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:03
cohan написав:
про 1% "на все" баллами, который теперь не 1 а лень считать сколько, на жтом фоне кредо с 1% выглядит интереснее
0,67% тепер
В кредо 1 золотий бал за 12 грн. а це теж менше 1% тільки крапельку краще ОТП. На цьому тлі Рафайзен, Приватбанк та Ощадбанк виглядають краще.
root
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:24
root написав:
На цьому тлі Рафайзен, Приватбанк та Ощадбанк виглядають краще.
Приват - тільки закордонні покупки.
А що в Аваля та Ощада?
V2
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:35
Я тут дивився
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... banks.html
і вже потім вивчав банківські продукти які мені підходять.
ОТП закривати не поспішаю, там свої гарні плюшки ще є, а от запасний варіант вже шукаю для онлайн покупок за кордоном, щоб не зажимали золотих балів
root
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