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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 703704705706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:45

Re: ОТП БАНК

Колеги, якщо я вірно пам'ятаю, то депозит, заведений безготівково через поточний, дешевше (тобто за 2 грн) так само СЕПнути деінде замість зняття готівкою. Вірно?

І чи є наразі хоча б якийсь сенс перевипускати (кажуть, що за 30 грн) картку Лояльний Тікетс, що в ній залишилось корисного?
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:51

  kreuz написав:Колеги, якщо я вірно пам'ятаю, то депозит, заведений безготівково через поточний, дешевше (тобто за 2 грн) так само СЕПнути деінде замість зняття готівкою. Вірно?

І чи є наразі хоча б якийсь сенс перевипускати (кажуть, що за 30 грн) картку Лояльний Тікетс, що в ній залишилось корисного?

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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:05

  kreuz написав:так само СЕПнути деінде замість зняття готівкою. Вірно?

як власнику Black Edition то я краще найближчий банкомат "бомбану" В тарифах нема логіки зовсім. Дорогу готівку знімай безкоштовно а перевести з картки на карту чи в інший банк за реквізитами то плати гроші! :)))
root
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:14

  Son of Sun написав:
  cohan написав:
  Son of Sun написав:Потестуйте Кредо. Між МС Кредо та МС ОТП різниця була в 93 коп. на користь Кредо при оплаті на суму 2,49 євро.


интэрэсна

поглядываю периодически, Кредо все же проигрывает, но может дни такие пошли

ідеальних банок ще не бачив.
в ті дні курси стрибали. ОТП блокував по 81,93 і списав так само. Кредо блокував по 81,17, списав 81 грн.

сам почав пробувати кредо зовсім нещодавно, і багато позитивних моментів в ньому є.
PS в чому програє Кредо?


мда, снизили total все же до 0,5 что ли, кредо дышит в спину теперь
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:16

  cohan написав:мда, снизили total все же до 0,5 что ли, кредо дышит в спину теперь


це про що мова?
root
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:49

  root написав:
  cohan написав:мда, снизили total все же до 0,5 что ли, кредо дышит в спину теперь


це про що мова?


про 1% "на все" баллами, который теперь не 1 а лень считать сколько, на жтом фоне кредо с 1% выглядит интереснее
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:03

  cohan написав:про 1% "на все" баллами, который теперь не 1 а лень считать сколько, на жтом фоне кредо с 1% выглядит интереснее


0,67% тепер :(

В кредо 1 золотий бал за 12 грн. а це теж менше 1% тільки крапельку краще ОТП. На цьому тлі Рафайзен, Приватбанк та Ощадбанк виглядають краще.
root
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:24

Re: ОТП БАНК

  root написав:На цьому тлі Рафайзен, Приватбанк та Ощадбанк виглядають краще.

Приват - тільки закордонні покупки.
А що в Аваля та Ощада?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:35

Я тут дивився https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... banks.html і вже потім вивчав банківські продукти які мені підходять.

ОТП закривати не поспішаю, там свої гарні плюшки ще є, а от запасний варіант вже шукаю для онлайн покупок за кордоном, щоб не зажимали золотих балів :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:17

Re: ОТП БАНК

Пробую поповнити через Приват24: "Коментар від отримувача ОТП Банк АТ (поповнення карт): System error."
Відключили чи це локальні глюки?
Кочевник
 
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