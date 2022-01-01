RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 704705706707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:07

як часи

В котрий раз відіграла шарманка ОТП + Мінфін (бонус к депозиту)
Як часіки - 5000 грн , 90 днів, якийсь там смішний % + 200або300або350 грн як у кого бонусу від Мінфіну за промокодом.
Повернуло за 2 грн назад тіло і смішні %% . Дякую ОТП, ти неперевершений.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 01:18

  root написав:
  cohan написав:про 1% "на все" баллами, который теперь не 1 а лень считать сколько, на жтом фоне кредо с 1% выглядит интереснее


0,67% тепер :(

В кредо 1 золотий бал за 12 грн. а це теж менше 1% тільки крапельку краще ОТП. На цьому тлі Рафайзен, Приватбанк та Ощадбанк виглядають краще.


в кредитке 1 за 8 баллов , и без комиса за конверт
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3752
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 01:25

  cohan написав:в кредитке 1 за 8 баллов , и без комиса за конверт


сорян, але нічогісінько не зрозумів :(
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 783
З нами з: 04.03.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 704705706707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kharkiver і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 255, 256, 257
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2565 506266
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 01:26
cohan
Райффайзен Банк 1 ... 4, 5, 6
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
54 4630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 01:24
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 37, 38, 39
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
383 44262
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 23:24
Порт

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2686)
08.02.2022 01:03
Золото XAU/USD (3313)
08.02.2022 00:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.