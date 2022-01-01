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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 21:07
В котрий раз відіграла шарманка ОТП + Мінфін (бонус к депозиту)
Як часіки - 5000 грн , 90 днів, якийсь там смішний % + 200або300або350 грн як у кого бонусу від Мінфіну за промокодом.
Повернуло за 2 грн назад тіло і смішні %% . Дякую ОТП, ти неперевершений.
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Goodman
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Додано: Вів 08 лют, 2022 01:18
root написав: cohan написав:
про 1% "на все" баллами, который теперь не 1 а лень считать сколько, на жтом фоне кредо с 1% выглядит интереснее
0,67% тепер
В кредо 1 золотий бал за 12 грн. а це теж менше 1% тільки крапельку краще ОТП. На цьому тлі Рафайзен, Приватбанк та Ощадбанк виглядають краще.
в кредитке 1 за 8 баллов , и без комиса за конверт
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Додано: Вів 08 лют, 2022 05:43
Goodman написав:
В котрий раз відіграла шарманка ОТП + Мінфін (бонус к депозиту)
Як часіки - 5000 грн , 90 днів, якийсь там смішний % + 200або300або350 грн як у кого бонусу від Мінфіну за промокодом.
Повернуло за 2 грн назад тіло і смішні %% . Дякую ОТП, ти неперевершений.
з поточного чи з картки в отп-смарт ?
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sens
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Додано: Вів 08 лют, 2022 06:44
sens написав: Goodman написав:
В котрий раз відіграла шарманка ОТП + Мінфін (бонус к депозиту)
Як часіки - 5000 грн , 90 днів, якийсь там смішний % + 200або300або350 грн як у кого бонусу від Мінфіну за промокодом.
Повернуло за 2 грн назад тіло і смішні %% . Дякую ОТП, ти неперевершений.
з поточного чи з картки в отп-смарт ?
Я вчора так з поточного забирав, за 2 грн до 10000 грн (за більший платіж вже 0.5% хочуть, але не більше 500 грн комісії).
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