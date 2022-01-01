В котрий раз відіграла шарманка ОТП + Мінфін (бонус к депозиту) Як часіки - 5000 грн , 90 днів, якийсь там смішний % + 200або300або350 грн як у кого бонусу від Мінфіну за промокодом. Повернуло за 2 грн назад тіло і смішні %% . Дякую ОТП, ти неперевершений.
Goodman написав:В котрий раз відіграла шарманка ОТП + Мінфін (бонус к депозиту) Як часіки - 5000 грн , 90 днів, якийсь там смішний % + 200або300або350 грн як у кого бонусу від Мінфіну за промокодом. Повернуло за 2 грн назад тіло і смішні %% . Дякую ОТП, ти неперевершений.
Goodman написав:В котрий раз відіграла шарманка ОТП + Мінфін (бонус к депозиту) Як часіки - 5000 грн , 90 днів, якийсь там смішний % + 200або300або350 грн як у кого бонусу від Мінфіну за промокодом. Повернуло за 2 грн назад тіло і смішні %% . Дякую ОТП, ти неперевершений.
з поточного чи з картки в отп-смарт ?
Я вчора так з поточного забирав, за 2 грн до 10000 грн (за більший платіж вже 0.5% хочуть, але не більше 500 грн комісії).
cohan написав:в кредитке 1 за 8 баллов , и без комиса за конверт
сорян, але нічогісінько не зрозумів
упс, перепутал )))
в общем, для кредовской кредитки дают 1 балл за 8 грн, т.е. 1% чистыми, и в ней же как и во всех ОТП картах не нужно платить за конвертацию 1%, получается для зарубежных покупок , с учетом снижения доходности ОТП с 1 до 0,67 грязными - Кредо выглядит на равне, хотя по курсам обмена Кредо обычно хуже, т.е. больше списывает за доллар