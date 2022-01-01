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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 705706707708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:32

  sens написав:т.е. чтобы снять 200 к грн , нужно их перекинуть на текущий и затем по 9998 грн ,


по 10000
заводите 200040, приложуху в руки, "последний сохраненный" и вперед :mrgreen:

минут за 10 все уходит )

по 10 за 10 так сказать :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:35

  cohan написав:
  sens написав:т.е. чтобы снять 200 к грн , нужно их перекинуть на текущий и затем по 9998 грн ,


по 10000
заводите 200040, приложуху в руки, "последний сохраненный" и вперед :mrgreen:

минут за 10 все уходит )

по 10 за 10 так сказать :mrgreen:

10000 - 2 грн за 1 платеж = 9998
sens
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Повідомлень: 12723
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  #<1 ... 705706707708
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