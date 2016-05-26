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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:32
sens написав:
т.е. чтобы снять 200 к грн , нужно их перекинуть на текущий и затем по 9998 грн
,
по 10000
заводите 200040, приложуху в руки, "последний сохраненный" и вперед
минут за 10 все уходит )
по 10 за 10 так сказать
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cohan
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:35
cohan написав: sens написав:
т.е. чтобы снять 200 к грн , нужно их перекинуть на текущий и затем по 9998 грн
,
по 10000
заводите 200040, приложуху в руки, "последний сохраненный" и вперед
минут за 10 все уходит )
по 10 за 10 так сказать
10000 - 2 грн за 1 платеж = 9998
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sens
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:46
sens написав: cohan написав: sens написав:
т.е. чтобы снять 200 к грн , нужно их перекинуть на текущий и затем по 9998 грн
,
по 10000
заводите 200040, приложуху в руки, "последний сохраненный" и вперед
минут за 10 все уходит )
по 10 за 10 так сказать
10000 - 2 грн за 1 платеж = 9998
2 грн після платежу списують окремою операцією, про що надходить повідомлення, тому робіть крайній раз платіж на 2 грн менше, ніж доступний залишок.
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kreuz
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:27
kreuz написав: sens написав:
по 10 за 10 так сказать
10000 - 2 грн за 1 платеж = 9998
2 грн після платежу списують окремою операцією, про що надходить повідомлення, тому робіть крайній раз платіж на 2 грн менше, ніж доступний залишок.[/quote]
там если стрелять из пулемета, то остаток не сразу виден, он порциями списывает, ну и 2/10000 выгоднее чем 2/9998
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cohan
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Додано: Вів 08 лют, 2022 21:54
Ну то ясно, пане, що відсоток комісії різний вийде, але яка в біса різниця? За 5 платежів до 10 кгрн і так і так 10 грн треба заплатити. Ви ж звідси грошенята витягаєте не з кешбеком ))
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kreuz
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