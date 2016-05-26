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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 705706707708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:32

  sens написав:т.е. чтобы снять 200 к грн , нужно их перекинуть на текущий и затем по 9998 грн ,


по 10000
заводите 200040, приложуху в руки, "последний сохраненный" и вперед :mrgreen:

минут за 10 все уходит )

по 10 за 10 так сказать :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:35

  cohan написав:
  sens написав:т.е. чтобы снять 200 к грн , нужно их перекинуть на текущий и затем по 9998 грн ,


по 10000
заводите 200040, приложуху в руки, "последний сохраненный" и вперед :mrgreen:

минут за 10 все уходит )

по 10 за 10 так сказать :mrgreen:

10000 - 2 грн за 1 платеж = 9998
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:46

  sens написав:
  cohan написав:
  sens написав:т.е. чтобы снять 200 к грн , нужно их перекинуть на текущий и затем по 9998 грн ,


по 10000
заводите 200040, приложуху в руки, "последний сохраненный" и вперед :mrgreen:

минут за 10 все уходит )

по 10 за 10 так сказать :mrgreen:

10000 - 2 грн за 1 платеж = 9998

2 грн після платежу списують окремою операцією, про що надходить повідомлення, тому робіть крайній раз платіж на 2 грн менше, ніж доступний залишок.
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:27

  kreuz написав:
  sens написав:
по 10 за 10 так сказать :mrgreen:

10000 - 2 грн за 1 платеж = 9998

2 грн після платежу списують окремою операцією, про що надходить повідомлення, тому робіть крайній раз платіж на 2 грн менше, ніж доступний залишок.[/quote]

там если стрелять из пулемета, то остаток не сразу виден, он порциями списывает, ну и 2/10000 выгоднее чем 2/9998 :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:54

Re: ОТП БАНК

Ну то ясно, пане, що відсоток комісії різний вийде, але яка в біса різниця? За 5 платежів до 10 кгрн і так і так 10 грн треба заплатити. Ви ж звідси грошенята витягаєте не з кешбеком ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:38

Re: ОТП БАНК

  sens написав:з поточного чи з картки в отп-смарт ?

в моему сілі не дають картки, тільки поточний.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:44

Re: ОТП БАНК

  kreuz написав:За 5 платежів до 10 кгрн і так і так 10 грн треба заплатити.
за 5*10000=50000 = 0,5%% комис , не так само.
краще по 10К кидати. поки не позвонить цурка с ОТП і не спитає, "Дядько, Що ви робите?"
Goodman
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