Додано: Сер 09 лют, 2022 17:54

Ну що друзі, а банк шулер ще той у нас)))Зараз поясню.02.01.22 - роблю онлайн покупку в знайомому перевіреному роками місці,сума в ЄВРО, все як завжди, спосіб вибираю Paypal. Плачу з гривневої картки,але через дві неділі я зайшов в виписку і був здивований.Курс списання був 31.22 хоча на сайті за 04.01.22(списання по виписці)31.0000Сьогодні звертаюсь до підтримки банку, вони довго перевіряли і потім кажуть що МПСвиставив рахунок в долларах США!!! зайшов в Paypal, дивлюсь виписку там є EUR і нема ніяких іншихвалют по цій операції. От як так? хто тут дурить? Працював раніше з приватбанк, пумб, альфабанк, ніколи до них не було питань.І родзинка на торті, сьогодні дивлюсь знов у виписку і там бачу зміни на користь банка,якщо раніше було списання(це я вже про іншу операцію) доллар США\гривня за 05.01.22то через місяць банк підтягнув\змінив операцію як за 06.01.22 з вищим курсом...p.s хіба це нормально коли банк декілька разів заднім числом виписку править?були одні а потім виправляють на інші