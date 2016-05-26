по 10000
заводите 200040, приложуху в руки, "последний сохраненный" и вперед
минут за 10 все уходит )
по 10 за 10 так сказать
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:32
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:35
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:46
2 грн після платежу списують окремою операцією, про що надходить повідомлення, тому робіть крайній раз платіж на 2 грн менше, ніж доступний залишок.
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:27
2 грн після платежу списують окремою операцією, про що надходить повідомлення, тому робіть крайній раз платіж на 2 грн менше, ніж доступний залишок.[/quote]
там если стрелять из пулемета, то остаток не сразу виден, он порциями списывает, ну и 2/10000 выгоднее чем 2/9998
Додано: Вів 08 лют, 2022 21:54
Re: ОТП БАНК
Ну то ясно, пане, що відсоток комісії різний вийде, але яка в біса різниця? За 5 платежів до 10 кгрн і так і так 10 грн треба заплатити. Ви ж звідси грошенята витягаєте не з кешбеком ))
Додано: Вів 08 лют, 2022 23:38
Re: ОТП БАНК
Додано: Вів 08 лют, 2022 23:44
Re: ОТП БАНК
Додано: Сер 09 лют, 2022 10:54
Звичайно, що за 1 платіж (бо він же більший за 10 кгрн) буде більша комісія, а за 5 платежів по 10 кгрн така ж сама, як і за 5 платежів по 9998 грн, хоча відсоток буде інший...
А дядькові хіба не можна сказати, що користуюся тарифами для досягнення своєї мети? ))
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:54
Ну що друзі, а банк шулер ще той у нас )))
Зараз поясню.
02.01.22 - роблю онлайн покупку в знайомому перевіреному роками місці,
сума в ЄВРО, все як завжди, спосіб вибираю Paypal. Плачу з гривневої картки,
але через дві неділі я зайшов в виписку і був здивований.
Курс списання був 31.22 хоча на сайті за 04.01.22(списання по виписці)
31.0000
Сьогодні звертаюсь до підтримки банку, вони довго перевіряли і потім кажуть що МПС
виставив рахунок в долларах США!!! зайшов в Paypal, дивлюсь виписку там є EUR і нема ніяких інших
валют по цій операції. От як так? хто тут дурить? Працював раніше з приватбанк, пумб, альфабанк, ніколи до них не було питань.
І родзинка на торті, сьогодні дивлюсь знов у виписку і там бачу зміни на користь банка,
якщо раніше було списання(це я вже про іншу операцію) доллар США\гривня за 05.01.22
то через місяць банк підтягнув\змінив операцію як за 06.01.22 з вищим курсом...
p.s хіба це нормально коли банк декілька разів заднім числом виписку править?
Дата операції та Дата списання були одні а потім виправляють на інші
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:32
Re: ОТП БАНК
|