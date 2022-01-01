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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:36

  Amethyst написав:одне слово -- Циган

:mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:54

root, за пейпалом тоже нужно следить.
Давно пользовался, и была такая фича-баг: пейпал считал, что все карты из Украины - в гривне. И даже при оплате в долларах с доларовой карты - пейпал "заботливо" конвертировал в гривну (не показывая это) и выставлял оплату. Какая-то вариация на тему DCC.
И чтобы это исправить - нужно было звонить в Ирландию и объяснить какому-то индусу на аутсорсе - что "карта номер такая-то - не в гривне, а долларах". И тогда они у себя где-то это отмечали, и после этого оплаты проходили чётко.
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  #<1 ... 706707708709
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