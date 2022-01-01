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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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root
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Додано: Сер 09 лют, 2022 20:54
root, за пейпалом тоже нужно следить.
Давно пользовался, и была такая фича-баг: пейпал считал, что все карты из Украины - в гривне. И даже при оплате в долларах с доларовой карты - пейпал "заботливо" конвертировал в гривну (не показывая это) и выставлял оплату. Какая-то вариация на тему DCC.
И чтобы это исправить - нужно было звонить в Ирландию и объяснить какому-то индусу на аутсорсе - что "карта номер такая-то - не в гривне, а долларах". И тогда они у себя где-то это отмечали, и после этого оплаты проходили чётко.
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