root, за пейпалом тоже нужно следить. Давно пользовался, и была такая фича-баг: пейпал считал, что все карты из Украины - в гривне. И даже при оплате в долларах с доларовой карты - пейпал "заботливо" конвертировал в гривну (не показывая это) и выставлял оплату. Какая-то вариация на тему DCC. И чтобы это исправить - нужно было звонить в Ирландию и объяснить какому-то индусу на аутсорсе - что "карта номер такая-то - не в гривне, а долларах". И тогда они у себя где-то это отмечали, и после этого оплаты проходили чётко.
Я це все пам'ятаю, так, тоді були нюанси з палкою, але я там не одну собаку з'їв , в мене тоді проблем з цим не було жодного разу. З палкою пройшов закалку давно і був готовий.(американські та європейські аккаунти) Знімалось все чотко як в швейцарському годиннику, доллари з доларової, євро з єврової... рівненько 1 до 1
Так що це явно проблеми не палки, а чи банк глюканув(планую йти до відділку щоб отримати офіційний документ де буде ця інфа) чи палка глюканула... щось в когось пішло не так.
root написав:Ну що друзі, а банк шулер ще той у нас ))) Зараз поясню.
02.01.22 - роблю онлайн покупку в знайомому перевіреному роками місці, сума в ЄВРО, все як завжди, спосіб вибираю Paypal. Плачу з гривневої картки, але через дві неділі я зайшов в виписку і був здивований. Курс списання був 31.22 хоча на сайті за 04.01.22(списання по виписці) https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ates/#cash 31.0000
Сьогодні звертаюсь до підтримки банку, вони довго перевіряли і потім кажуть що МПС виставив рахунок в долларах США!!! зайшов в Paypal, дивлюсь виписку там є EUR і нема ніяких інших валют по цій операції. От як так? хто тут дурить? Працював раніше з приватбанк, пумб, альфабанк, ніколи до них не було питань.
І родзинка на торті, сьогодні дивлюсь знов у виписку і там бачу зміни на користь банка, якщо раніше було списання(це я вже про іншу операцію) доллар США\гривня за 05.01.22 то через місяць банк підтягнув\змінив операцію як за 06.01.22 з вищим курсом...
p.s хіба це нормально коли банк декілька разів заднім числом виписку править? Дата операції та Дата списання були одні а потім виправляють на інші
Если у вас мастеркард, то они евро через доллар списывают, этой ерундой сейчас и другие банки страдают, ПУМБ точно также делает.
МПС виставить суму транзакції для списання в валюті – USD, з карткового рахунку клієнта в UAH Банком буде списано гривневий еквівалент транзакції клієнта, що виставлена ПС в валюті USD (сума транзакції буде розрахована по комерційному курсу Банку, що діє на дату списання транзакції