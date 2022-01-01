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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:36

  Amethyst написав:одне слово -- Циган

:mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:54

root, за пейпалом тоже нужно следить.
Давно пользовался, и была такая фича-баг: пейпал считал, что все карты из Украины - в гривне. И даже при оплате в долларах с доларовой карты - пейпал "заботливо" конвертировал в гривну (не показывая это) и выставлял оплату. Какая-то вариация на тему DCC.
И чтобы это исправить - нужно было звонить в Ирландию и объяснить какому-то индусу на аутсорсе - что "карта номер такая-то - не в гривне, а долларах". И тогда они у себя где-то это отмечали, и после этого оплаты проходили чётко.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:03

Вкладчик1234

Я це все пам'ятаю, так, тоді були нюанси з палкою, але я там не одну собаку з'їв :mrgreen: , в мене тоді проблем з цим не було жодного разу. З палкою пройшов закалку давно і був готовий.(американські та європейські аккаунти) Знімалось все чотко як в швейцарському годиннику, доллари з доларової, євро з єврової... рівненько 1 до 1 8)

Так що це явно проблеми не палки, а чи банк глюканув(планую йти до відділку щоб отримати офіційний документ де буде ця інфа) чи палка глюканула... щось в когось пішло не так.
root
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:18

  root написав:Ну що друзі, а банк шулер ще той у нас :))))
Зараз поясню.

02.01.22 - роблю онлайн покупку в знайомому перевіреному роками місці,
сума в ЄВРО, все як завжди, спосіб вибираю Paypal. Плачу з гривневої картки,
але через дві неділі я зайшов в виписку і був здивований.
Курс списання був 31.22 хоча на сайті за 04.01.22(списання по виписці)
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ates/#cash
31.0000

Сьогодні звертаюсь до підтримки банку, вони довго перевіряли і потім кажуть що МПС
виставив рахунок в долларах США!!! зайшов в Paypal, дивлюсь виписку там є EUR і нема ніяких інших
валют по цій операції. От як так? хто тут дурить? Працював раніше з приватбанк, пумб, альфабанк, ніколи до них не було питань.

І родзинка на торті, сьогодні дивлюсь знов у виписку і там бачу зміни на користь банка,
якщо раніше було списання(це я вже про іншу операцію) доллар США\гривня за 05.01.22
то через місяць банк підтягнув\змінив операцію як за 06.01.22 з вищим курсом...

p.s хіба це нормально коли банк декілька разів заднім числом виписку править?
Дата операції та Дата списання були одні а потім виправляють на інші :(


Если у вас мастеркард, то они евро через доллар списывают, этой ерундой сейчас и другие банки страдают, ПУМБ точно также делает.

https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ter-cards/
МПС виставить суму транзакції для списання в валюті – USD, з карткового рахунку клієнта в UAH Банком буде списано гривневий еквівалент транзакції клієнта, що виставлена ПС в валюті USD (сума транзакції буде розрахована по комерційному курсу Банку, що діє на дату списання транзакції
antey718
 
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