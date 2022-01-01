|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:04
Amethyst
Закидуйте листами в ІБ про відміну абонки або максимальне зниження обов'язкових витрат по картці!!!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7379
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 1238 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|748
|184033
|
Пон 07 бер, 2022 16:58
rollo
|
|1729
|299882
|
Пон 07 бер, 2022 16:11
ol_zy
|
|1493
|401480
|
|