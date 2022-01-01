Amethyst
Закидуйте листами в ІБ про відміну абонки або максимальне зниження обов'язкових витрат по картці!!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:04
Amethyst
Закидуйте листами в ІБ про відміну абонки або максимальне зниження обов'язкових витрат по картці!!!
Додано: Пон 07 бер, 2022 19:25
Це точно.
Не долюблюють вони нас
Угорщина указом заборонила постачати Україні зброю через свою територію
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