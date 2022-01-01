RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 707708709710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:04

Amethyst
Закидуйте листами в ІБ про відміну абонки або максимальне зниження обов'язкових витрат по картці!!!
V2
4
 
Повідомлень: 7380
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:25

  Amethyst написав:Цыган -- гаД :evil:

Це точно.
Не долюблюють вони нас :(

Угорщина указом заборонила постачати Україні зброю через свою територію
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... erritoriyu
V2
4
 
Повідомлень: 7380
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 707708709710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, WallNutPen і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 74, 75, 76
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
757 185679
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 20:25
чик
Банк Альянс 1 ... 148, 149, 150
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1494 401761
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 18:08
sens
Альфа-Банк 1 ... 171, 172, 173
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1729 300374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 16:11
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.