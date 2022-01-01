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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 707708709710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 637
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 637
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:04

Amethyst
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V2
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:02

Re: ОТП БАНК

А что так, ОТП кредитный лимит с карты убрал? При том что в ОТП зарплатная карта...
morino
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:55

Re: ОТП БАНК

В мене ліміт залишився.
Кочевник
 
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