Amethyst
Закидуйте листами в ІБ про відміну абонки або максимальне зниження обов'язкових витрат по картці!!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:04
Amethyst
Закидуйте листами в ІБ про відміну абонки або максимальне зниження обов'язкових витрат по картці!!!
Додано: Сер 09 бер, 2022 13:02
Re: ОТП БАНК
А что так, ОТП кредитный лимит с карты убрал? При том что в ОТП зарплатная карта...
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:55
Re: ОТП БАНК
В мене ліміт залишився.
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