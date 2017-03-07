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Кредиты без залога
и поручителей

Кредиты без залога и поручителей
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:54

Без залогов и поручителей банки кредитов не дадут, может кредитную карточку? Но и снять с неё в наличку большую сумму вряд ли получится.... :roll:

Если нужна относительно небольшая сумма, то поищите беспроцентные займы - их многие МФО дают первым клиентам в качестве "маркетинговой акции", вариант.

В любом случае, несколько раз подумайте, прежде чем идти в МФО. Может всё же проще у друзей? :?:
Olenka Nik
 
Повідомлень: 5
З нами з: 09.01.18
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