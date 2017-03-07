Кредиты без залога и поручителей

Если нужна относительно небольшая сумма, то поищите беспроцентные займы - их многие МФО дают первым клиентам в качестве "маркетинговой акции",
В любом случае, несколько раз подумайте, прежде чем идти в МФО. Может всё же проще у друзей?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:54
Без залогов и поручителей банки кредитов не дадут, может кредитную карточку? Но и снять с неё в наличку большую сумму вряд ли получится....
Если нужна относительно небольшая сумма, то поищите беспроцентные займы - их многие МФО дают первым клиентам в качестве "маркетинговой акции",
В любом случае, несколько раз подумайте, прежде чем идти в МФО. Может всё же проще у друзей?
Додано: Вів 16 січ, 2018 19:23
Olenka Nik багиня)) с древней ветки шпаришь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:03
ТупУм
Да, таких кредитных кантор сейчас очень много. Жаль тех людей, которые на это ведутся((((
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