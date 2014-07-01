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Ищу перспективные проекты
для инвестирования

Ищу перспективные проекты для инвестирования
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 13:38

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ГЕНЕРАТОР АНДРУСА (МГА)

shynkarenko_denis

http://neutronscience.com.ua/wp-content ... %D0%90.pdf

НАПРИМЕР. Есть еще два проекта, кроме генератора Андруса.
Ищем кредитора.
С уважением, Белан Дмитрий Анатольевич. 0508555178.
bda1962bda1962
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.12.17
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 02:50

Ищу перспективные проекты для инвестирования

shynkarenko_denis
Нужно 50000 евро на 12 месяцев
выплата 3000 евро в месяц без Вашего участвия
по окончанию 12 месяцев Ваши 50000 возвращаются к Вам (либо оговаривается частичное возвращение на протяжении 12 месяцев)

либо 5000$ в месяц на постоянной основе с Вашим участием без возврата Ваших средств

Если такое интересно пишите ajcompany55555@gmail.com

P.S. меньше сумма не интересует
ajcompany55555
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Повідомлень: 1
З нами з: 09.01.18
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:04

ajcompany55555
Для каких целей Вам нужны деньги?
UniGroup
 
Повідомлень: 46
З нами з: 26.04.17
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:48

Ищем инвесторов в проект сельского хозяйства

shynkarenko_denis
Добрый вечер! Предлагаем сотрудничество на взаимовыгодных условиях в проекте «Теплицы», главная задача которого заключается в том, чтобы построить комплекс для выращивания органических продуктов (в частности овощей, салатов и зелени) круглогодично.

Проект стартовал в ноябре 2017 года организацией СОК (Сельскохозяйственный обслуживающий кооператив) «Родинний Добробут», строительство комплекса уже ведется, территориально расположен в 76 км от Киева. Мы являемся действующим сертифицированным предприятием по выращиванию органических овощей, зелени и ягод. Для инвесторов предполагается несколько вариантов сотрудничества.

В зависимости от первоначальной суммы инвестиций, Вы получаете выгоду в виде 24-45% годовых. Плюс дополнительно получаете возможность приобретения органических продуктов по выгодной цене.

Со всеми условиями и вариантами сотрудничества Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://friendinvest.club. А также пишите на почту antnagor@gmail.com, мы ответим на интересующие Вас вопросы и предоставим коммерческое предложение с полным описанием проекта и финансовыми показателями. Будем рады сотрудничеству с Вами!
АнтонДундий
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.02.18
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  #<12
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