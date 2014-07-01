НАПРИМЕР. Есть еще два проекта, кроме генератора Андруса.
Ищем кредитора.
С уважением, Белан Дмитрий Анатольевич. 0508555178.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 15 гру, 2017 13:38
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ГЕНЕРАТОР АНДРУСА (МГА)
shynkarenko_denis
НАПРИМЕР. Есть еще два проекта, кроме генератора Андруса.
Ищем кредитора.
С уважением, Белан Дмитрий Анатольевич. 0508555178.
Додано: Вів 09 січ, 2018 02:50
Ищу перспективные проекты для инвестирования
shynkarenko_denis
Нужно 50000 евро на 12 месяцев
выплата 3000 евро в месяц без Вашего участвия
по окончанию 12 месяцев Ваши 50000 возвращаются к Вам (либо оговаривается частичное возвращение на протяжении 12 месяцев)
либо 5000$ в месяц на постоянной основе с Вашим участием без возврата Ваших средств
Если такое интересно пишите ajcompany55555@gmail.com
P.S. меньше сумма не интересует
Додано: Вів 06 лют, 2018 23:48
Ищем инвесторов в проект сельского хозяйства
shynkarenko_denis
Добрый вечер! Предлагаем сотрудничество на взаимовыгодных условиях в проекте «Теплицы», главная задача которого заключается в том, чтобы построить комплекс для выращивания органических продуктов (в частности овощей, салатов и зелени) круглогодично.
Проект стартовал в ноябре 2017 года организацией СОК (Сельскохозяйственный обслуживающий кооператив) «Родинний Добробут», строительство комплекса уже ведется, территориально расположен в 76 км от Киева. Мы являемся действующим сертифицированным предприятием по выращиванию органических овощей, зелени и ягод. Для инвесторов предполагается несколько вариантов сотрудничества.
В зависимости от первоначальной суммы инвестиций, Вы получаете выгоду в виде 24-45% годовых. Плюс дополнительно получаете возможность приобретения органических продуктов по выгодной цене.
Со всеми условиями и вариантами сотрудничества Вы можете ознакомиться на нашем сайте
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