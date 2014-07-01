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Ищу перспективные проекты
для инвестирования

Ищу перспективные проекты для инвестирования
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 13:38

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ГЕНЕРАТОР АНДРУСА (МГА)

shynkarenko_denis

http://neutronscience.com.ua/wp-content ... %D0%90.pdf

НАПРИМЕР. Есть еще два проекта, кроме генератора Андруса.
Ищем кредитора.
С уважением, Белан Дмитрий Анатольевич. 0508555178.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 02:50

Ищу перспективные проекты для инвестирования

shynkarenko_denis
Нужно 50000 евро на 12 месяцев
выплата 3000 евро в месяц без Вашего участвия
по окончанию 12 месяцев Ваши 50000 возвращаются к Вам (либо оговаривается частичное возвращение на протяжении 12 месяцев)

либо 5000$ в месяц на постоянной основе с Вашим участием без возврата Ваших средств

Если такое интересно пишите ajcompany55555@gmail.com

P.S. меньше сумма не интересует
ajcompany55555
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:48

Ищем инвесторов в проект сельского хозяйства

shynkarenko_denis
Добрый вечер! Предлагаем сотрудничество на взаимовыгодных условиях в проекте «Теплицы», главная задача которого заключается в том, чтобы построить комплекс для выращивания органических продуктов (в частности овощей, салатов и зелени) круглогодично.

Проект стартовал в ноябре 2017 года организацией СОК (Сельскохозяйственный обслуживающий кооператив) «Родинний Добробут», строительство комплекса уже ведется, территориально расположен в 76 км от Киева. Мы являемся действующим сертифицированным предприятием по выращиванию органических овощей, зелени и ягод. Для инвесторов предполагается несколько вариантов сотрудничества.

В зависимости от первоначальной суммы инвестиций, Вы получаете выгоду в виде 24-45% годовых. Плюс дополнительно получаете возможность приобретения органических продуктов по выгодной цене.

Со всеми условиями и вариантами сотрудничества Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://friendinvest.club. А также пишите на почту antnagor@gmail.com, мы ответим на интересующие Вас вопросы и предоставим коммерческое предложение с полным описанием проекта и финансовыми показателями. Будем рады сотрудничеству с Вами!
АнтонДундий
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:47

Re: Ищу перспективные проекты для инвестирования

Ищу партнера-инвестора/заемщика в туристический развлекательный бизнес в Одессе.

Описание проекта - https://goo.gl/bkEdk1
Инвест-предложение - https://startup.network/company/367073.html
Инвест-предложение - http://investgo24.com/project/14991

В проект уже вложено - 30000 долларов. Финальная стадия.
Нужен раунд инвестиций - 13000 долларов. Продаю - 30% от бизнеса инвестору.

PI - 205%; PP - 2 года; IRR - 33%; NPV - $88030; ROI - 398%

Основная задача проекта состоит в переоборудовании и запуске морского катера, в формате регулярной рейсовой линии, для любителей рыбалки в Одессе на Днестровской банке. Сейчас услуга не имеет качественной реализации из Одессы, а только из Затоки. Есть ряд значительных отличий и маркетинговых инструментов, которые дадут уникальный уровень привлекательности, что переведет клиентов на работу с нами. Стабильный бизнес - стабильный доход.

РЕЗЮМЕ: Получайте доход такой же, как и от «2-х комнатной квартиры в Аркадии в Одессе» вложив 13 тыс. долларов в проект «Морская Рыбалка с Андреем Федчуком!».

Гарантии: Договор сотрудничества или займа, долговые расписки, Подтвержденное перекредитование от Приватбанка, Быстрая продажа катера и возврат инвестиции.

С уважением ко всем прочитавшим,
Андрей ФЕДЧУК

Контакты:
email: info@vmore.com.ua
Телефон: 094-94-802-94 (вайбер) или 093-000-1094

Ссылки:
Фейсбук профиль - http://www.facebook.com/andrew.fedchuk
Фейсбук группа - https://www.facebook.com/vMore.com.ua
Яхтенное Видео 2017

Днестровская Банка и Рыбалка на ней

Сайт Каприччио 2012 - http://www.vMore.com.ua
Новый Сайт 2018 - http://www.vMore.com.ua/odessa/


PS: Кстати, я на предыдущей странице форума для "проекта с яхтами" нашел финансирование и успешно начали работу. Есть и инвестор согласный работать в этом проекте, но он по состоянию здоровья не может принимать участие (сместились акценты в жизни). Ищем здоровых инвесторов!
iopka
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:44

Инвестиции в криптовалюты с доходом до 8000%.

Всем привет :wink: Сегодня я хочу рассказать вам про очень крутую инвестиционную компанию. Эта компания работает с 1 мая 2016 года, ранее они работали в закрытом виде. Называется она BLOCKCHAIN FUND, основатели Кирилл Мужиков и Андрей Карпухов.
Почему стоит доверять этой компании?
1) Высокая доходность.
2) Лучший выбор криптовалют для фонда.
3) Прозрачность и надежность.
4) Абсолютная анонимность.
5) Опыт инвестирования.
Простая система регистрации кошельков.
6) Простая и быстрая покупка индексов.
7) Гарантированная доходность - 24%.
Лично я уверен в том, что мои данные и деньги хранятся надёжно. Подделать что либо абсолютно невозможно. Учитывая то , что все доходы и потери видны всем участникам, что в который раз показывает прозрачность работы фонда. Более того, каждый может посмотреть сумму даже на "Холодных счетах"
Я начала инвестировать около 6 месяцев назад.Совершенно случайно оказалась на презентации Blockchain fund франшиза. Нашла официальный сайт Блокчейн Фонд. Вступила во всевозможные группы и чаты в телеграмме. В общем, я ежедневно изучала информацию, это продолжалось около месяца. Я всё таки рискнула и вложила 1000 долларов. Не смотря на то что биткоин "качался " как мог, я осталась в плюсе, да, в не большом :wink:
Но всё же мне этого было достаточно чтобы понять что работа компании прозрачна.
:!: Предоставляю ещё несколько причин почему стоит инвестировать с Блокчейн Фонд.
Совершенно случайно оказался на презентации Blockchain fund франшиза.
Evgeniya
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:31

Evgeniya
Blockchain fund Пермь, именно там я впервые познакомился с проектом. Мой партнёр по бизнесу, на одной из встреч, сказал что начал инвестировать в фонд. Сказал, что если есть желание, могу сходить с ним на конференцию.
Конференция была довольно информативная, задал пару вопросов на которые получил развёрнутый ответ и подумал - почему бы и нет?. В первый же выходной вложил определённую суму. Позже сходили ещё на презентацию Blockchain fund франшиза. Я понял что это возможность ещё больше повысить прибыль, приобрел франшизу. Спустя месяц, мой счет увеличился вдвое, на второй месяц поднялся примерно на 25 процентов, а спустя третий месяц на 80. Иногда доход за месяц мал, но он всегда есть, к тому же со временем ваш вклад начинает действовать под сложным процентом. В целом доволен, неплохая возможность пассивного заработка.
AristarhKlinchev
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:05

Evgeniya инвестиционный фонд блокчейн это прекрасная возможность вкладывать деньги выгодно :wink:
О криптовалюте я слышала много и часто, практически все друзья уже начали инвестировать с разными биржами, и меня зазывали, но как-то сомневалась я в их компетентности.
Но когда когда в нашем городе проходила первая презентация Блокчейн фонд я не теряя возможности с удовольствием её посетила.
Пока ещё не инвестировала, но собираюсь. Думаю вложить 1000 долларов, дабы сразу обрести франшизу и получать свою прибыль :wink:
Многие говорят - Блокчейн фонд развод, но возникает вопрос: Если бы у Вас был такой капитал Вы бы не сделали с него "плюс доход", ну я так не думаю :wink:
Поэтому процветания фонду)
liza_kulish_98
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:39

Re: Ищу перспективные проекты для инвестирования

Нужны деньги для развития интернет-магазина justrun/com/ua. Все вопросы по телефону: 380976069344
territoryofpeace
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:40

Ищу инвестора! Размер инвестиции 7200 у.е. на 6 мес. В дальн

Добрый день!
Для старта бизнеса необходима сумма 16800 у.е., из которых 9600 у.е. имеется.
Объем инвестиций: 7200у.е.
Направление: архитектура, дизайн, строительство, стройматериалы.
Тип проекта: Онлайн проект в сети Интернет.
Регион: Украина.
Регион развития:Россия, Белоруссия, Польша, Болгария.
Срок окупаемости проекта: 6 мес.
Минимальный доход в месяц (только Украина): от 9300у.е.
Максимальный доход в месяц (только Украина): от 32000у.е.

Идея бизнеса оригинальна, аналогов на данный момент нет!

Все договоренности документально оформим!
Нотариально заверим!
Инвестор официально заходит на предприятие как соучредитель под 33%!

Более подробно:
lagrans.chuzhikov@gmail.com
+380681206993
lagranschuzhikov
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:13

  shynkarenko_denis написав:У Вас есть готовый бизнес и Вы хотите развиваться, упрочить свое положение на рынке? Предлагаю получить дополнительные конкурентные преимущества за счет получения дополнительных инвестиций. Пишите, описывайте свой бизнес, Ваши планы, необходимая сумма.

Добрый день. Разместил предложение о поисках инвестиций в IT, если не сложно перейдите по ссылке Шукаю інвестора не хочу флудить в темах.
Sarti17
 
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