Ищу перспективные проекты для инвестирования

Додано: Чет 15 лют, 2018 10:44

Всем приветСегодня я хочу рассказать вам про очень крутую инвестиционную компанию. Эта компания работает с 1 мая 2016 года, ранее они работали в закрытом виде. Называется она BLOCKCHAIN FUND, основатели Кирилл Мужиков и Андрей Карпухов.Почему стоит доверять этой компании?1) Высокая доходность.2) Лучший выбор криптовалют для фонда.3) Прозрачность и надежность.4) Абсолютная анонимность.5) Опыт инвестирования.Простая система регистрации кошельков.6) Простая и быстрая покупка индексов.7) Гарантированная доходность - 24%.Лично я уверен в том, что мои данные и деньги хранятся надёжно. Подделать что либо абсолютно невозможно. Учитывая то , что все доходы и потери видны всем участникам, что в который раз показывает прозрачность работы фонда. Более того, каждый может посмотреть сумму даже на "Холодных счетах"Я начала инвестировать около 6 месяцев назад.Совершенно случайно оказалась на презентации Blockchain fund франшиза. Нашла официальный сайт Блокчейн Фонд. Вступила во всевозможные группы и чаты в телеграмме. В общем, я ежедневно изучала информацию, это продолжалось около месяца. Я всё таки рискнула и вложила 1000 долларов. Не смотря на то что биткоин "качался " как мог, я осталась в плюсе, да, в не большомНо всё же мне этого было достаточно чтобы понять что работа компании прозрачна.Предоставляю ещё несколько причин почему стоит инвестировать с Блокчейн Фонд.Совершенно случайно оказался на презентации Blockchain fund франшиза.