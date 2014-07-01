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Ищу перспективные проекты
для инвестирования

Ищу перспективные проекты для инвестирования
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:04

Предлагаю интересный и перспективный интернет стартап

Предлагаю интересный и перспективный интернет стартап, Посуточная аренда квартир.
По бюджету:
- Создание сайта 1500-2000$
- Наполнение тематическими текстами 500$
- Бюджет на ppc рекламу 1000$ в месяц.
Итого около 15000$ за год.
Окупаемость через год.
Подробности обговорю с заинтересованными инвесторами.
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З нами з: 03.04.18
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