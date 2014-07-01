Ищу перспективные проекты для инвестирования

Предлагаю интересный и перспективный интернет стартап, Посуточная аренда квартир. По бюджету: - Создание сайта 1500-2000$ - Наполнение тематическими текстами 500$ - Бюджет на ppc рекламу 1000$ в месяц. Итого около 15000$ за год. Окупаемость через год. Подробности обговорю с заинтересованными инвесторами.
Прошу вас ознакомиться с бизнес-планами инновационных проектов 7-й волны инноваций в области электроэнергетики - «Электрический реактор на основе цепной реакции с тепловой мощностью 50 МВт - ERCR-50» и «Молекулярный генератор Андрус - МГА »(см. Пункт 16-17 http://neutronscience.com.ua/books/), и если они вам подходят, то примите участие в их реализации. Мы будем рады сотрудничать с вами. Вы можете участвовать только в одном проекте - по вашему выбору. Если есть вопросы, спросите, не стесняйтесь. Надеемся на быстрый ответ. С уважением, В. Андрус, научный руководитель. BSA ltd. Украина. Neutronscience.com.ua Электронная почта: Valeriy.andrus@gmail.com