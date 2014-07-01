RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Ищу перспективные проекты
для инвестирования

Ищу перспективные проекты для инвестирования
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:04

Предлагаю интересный и перспективный интернет стартап

Предлагаю интересный и перспективный интернет стартап, Посуточная аренда квартир.
По бюджету:
- Создание сайта 1500-2000$
- Наполнение тематическими текстами 500$
- Бюджет на ppc рекламу 1000$ в месяц.
Итого около 15000$ за год.
Окупаемость через год.
Подробности обговорю с заинтересованными инвесторами.
seo_24_com_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:57

Поиск партнёра для проектов возобновляемой энергетики

shynkarenko_denis

Прошу вас ознакомиться с бизнес-планами инновационных проектов 7-й волны инноваций в области электроэнергетики - «Электрический реактор на основе цепной реакции с тепловой мощностью 50 МВт - ERCR-50» и «Молекулярный генератор Андрус - МГА »(см. Пункт 16-17 http://neutronscience.com.ua/books/), и если они вам подходят, то примите участие в их реализации.
Мы будем рады сотрудничать с вами. Вы можете участвовать только в одном проекте - по вашему выбору.
Если есть вопросы, спросите, не стесняйтесь.
Надеемся на быстрый ответ.
С уважением, В. Андрус, научный руководитель.
BSA ltd. Украина.
Neutronscience.com.ua
Электронная почта: Valeriy.andrus@gmail.com
bda1962bda1962
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Приглашаем инвесторов в строительные проекты Киева и пригоро
stroyinvest3000 » П'ят 15 кві, 2016 10:05
0 1513
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2016 10:05
stroyinvest3000
Компания ищет интересные бизнес-проекты для инвестирования
Anonymous » Сер 24 лис, 2010 18:46
6 5975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 січ, 2015 22:17
soi
ИТ-проекты, интересная прибыль.
Nikola » П'ят 21 лют, 2014 11:04
2 3136
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2014 17:59
Nikola
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5671)
05.04.2018 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.