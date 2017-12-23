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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 877878879880

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:15

  Ukrsotsbank написав:Укрсоцбанк старается, чтобы участие в программе лояльности вызывало у Вас положительные эмоции. Очень жаль, что Вы так реагируете на наши предложения.


вы просто тупо троллите своих клиентов.
больше никак нельзя объяснить такие издевательства: потрать миллион получишь в подарок пачку печенья за 3 грн. Лучше закрывайте ее и не позорьтесь.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 18:53

  IMPRINTER написав:
  Ukrsotsbank написав:Укрсоцбанк старается, чтобы участие в программе лояльности вызывало у Вас положительные эмоции. Очень жаль, что Вы так реагируете на наши предложения.


вы просто тупо троллите своих клиентов.
больше никак нельзя объяснить такие издевательства: потрать миллион получишь в подарок пачку печенья за 3 грн. Лучше закрывайте ее и не позорьтесь.


имхо они так неявно подталкивают клиентов в альфу
тролинг в бонусной программе укросоца на фоне КБ в альфе - выглядит элегантно!

Ты сюда не ходи, ты туда ходи, а то кольцеброс покупать совсем вобщем будешь :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 18:55

  IMPRINTER написав:
  Ukrsotsbank написав:Укрсоцбанк старается, чтобы участие в программе лояльности вызывало у Вас положительные эмоции. Очень жаль, что Вы так реагируете на наши предложения.

вы просто тупо троллите своих клиентов.
больше никак нельзя объяснить такие издевательства: потрать миллион получишь в подарок пачку печенья за 3 грн. Лучше закрывайте ее и не позорьтесь.

не переживайте скоро не будет ни укрсоца ни его программы лояльности... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 16:26

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank написав:
  Ukrsotsbank написав:
  Luka256 написав:Червоноград, Шептицького 1 - буде Альфа банком? Якщо так, то з якої дати.

Доброго дня,Luka256.Уточнюємо інформацію. Очікуйте, будь ласка.

Інформацію з’ясували - в 1-2 кварталі 2018 відділення закрито не буде.

Дякую за відповідь. Запитував у зв'язку зі зміною вивіски і такою інформацієюЗображення
Luka256
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 02:48

  Ukrsotsbank написав:Укрсоцбанк старается, чтобы участие в программе лояльности вызывало у Вас положительные эмоции. Очень жаль, что Вы так реагируете на наши предложения.

Робіть належні висновки... 8) Нам усіляка лабуда не потрібна! Тільки високоліквідні подарунки: поповняшки мабіли, сертифікати Сільпо та інших торгівельних мереж, талони на пальне. Чекаємо! 8)

П.С. Кільцекид можете віддати в дитячий будинок "Сонечко"... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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