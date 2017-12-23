вы просто тупо троллите своих клиентов.
больше никак нельзя объяснить такие издевательства: потрать миллион получишь в подарок пачку печенья за 3 грн. Лучше закрывайте ее и не позорьтесь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:15
вы просто тупо троллите своих клиентов.
больше никак нельзя объяснить такие издевательства: потрать миллион получишь в подарок пачку печенья за 3 грн. Лучше закрывайте ее и не позорьтесь.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 18:53
имхо они так неявно подталкивают клиентов в альфу
тролинг в бонусной программе укросоца на фоне КБ в альфе - выглядит элегантно!
Ты сюда не ходи, ты туда ходи, а то кольцеброс покупать совсем вобщем будешь
Додано: П'ят 22 гру, 2017 18:55
не переживайте скоро не будет ни укрсоца ни его программы лояльности...
Додано: Суб 23 гру, 2017 16:26
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Дякую за відповідь. Запитував у зв'язку зі зміною вивіски і такою інформацією
Додано: Нед 24 гру, 2017 02:48
Робіть належні висновки... Нам усіляка лабуда не потрібна! Тільки високоліквідні подарунки: поповняшки мабіли, сертифікати Сільпо та інших торгівельних мереж, талони на пальне. Чекаємо!
П.С. Кільцекид можете віддати в дитячий будинок "Сонечко"...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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