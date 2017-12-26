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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 13:26
Гурман написав:
Позвонили сегодня из отделения таинственным голосом пригласили подойти , зашел к управляющему , вручили итальянский винчик в деревянной новогодней коробочке , мелочь но приятно , за что дали так и не понял , картами не пользуюсь , депозиты есть и в альфе и в укрсоц , может это всем раздают?
щас я им толсто намекну тоже )
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Додано: Сер 27 гру, 2017 14:19
IMPRINTER написав: Stringer написав: IMPRINTER написав:
Кольцеброс сегодня успешно прошел мой личный тест на ликвидность )
кому то его продали?
Кольцеброс уже давно не детская игра, а это название банка ... Кольцеброс = Укрсоцбанк, данную кличку он получил за самый худшую по состоянию на сегодня программу лояльности для держателей карт
при чем упорно не признавая этот факт и не реагируя на объективные замечания клиентов.
в данном случае я имел ввиду, что банк выдал довольно крупную сумму в валюте без предзаказа
неужели программа лояльности в Ощаде лучше?...
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Додано: Сер 27 гру, 2017 14:49
Кочевник написав:Ukrsotsbank
, для чого у вас відділ контролю якості? Телефонував представник на номер, який є фінансовим в Альфа-Банку, щодо оформлення певного продукту. Оформвлював у відділенні Альфи, яке було колись Укрсоцбанківським. Цікавивлися, що не сподобалося. На відповідь, що власних продуктів Укрсоцбанк вже не пропонує, програма лояльності - до одного місця ніяких контраргументів не було. Погодилися, що дійсно, ваш банк скотився нижче плінтуса. Для чого тоді телефонувати і діставати клієнтів Альфи, якщо ви самі звертаєте власну діяльність?
Доброго дня, Кочевник. Так, ми дійсно телефонували з приводу обслуговування в Укрсоцбанку для з’ясування причини щодо низької оцінки під час опитування. Ми намагаємось покращити сервіс обслуговування клієнтів, тому Ваша думка є дуже важлива для нас. Всі пропозиції фіксуються та передаються керівництву. Сподіваємось на подальшу співпрацю.
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Ukrsotsbank
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Додано: Сер 27 гру, 2017 14:57
Стас написав:
неужели программа лояльности в Ощаде лучше?...
там есть полноценный Мастеркард Ривордс
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Додано: Сер 27 гру, 2017 15:06
Гурман написав:
вручили итальянский винчик в деревянной новогодней коробочке
Напевно залишилося від старих власників з UniCredit. А тепер все заплутано, може балалайок завезуть для клієнтів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 27 гру, 2017 15:19
Ой+ написав:
Напевно залишилося від старих власників з UniCredit. А тепер все заплутано, може балалайок завезуть для клієнтів.
Да нет, на верху коробочки выжжено "Альфабанк Укрсоцбанк" , позже фотку выложу.
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Гурман
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Додано: Сер 27 гру, 2017 17:29
Ukrsotsbank, Ви дуже часто відповідаєте, яка гарна програма лояльності "Шопінг клуб". Замовив 18 грудня дітям ялинкові новорічні прикраси. Пройшло вже 8 днів, а досі ніхто не підтвердив відправку подарунків. До Нового року - 4 дні! Підтримка йокард відповіла, що доставка відбудеться протягом 15 робочих днів. Тобто до 11 січня включно. Що пояснити дітям, які отримають прикраси після свят? Прикрасити ними дерево на Пасху?
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