RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 879880881882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 13:26

  Гурман написав:Позвонили сегодня из отделения таинственным голосом пригласили подойти , зашел к управляющему , вручили итальянский винчик в деревянной новогодней коробочке , мелочь но приятно , за что дали так и не понял , картами не пользуюсь , депозиты есть и в альфе и в укрсоц , может это всем раздают?


щас я им толсто намекну тоже )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32760
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5203 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:19

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:Кольцеброс сегодня успешно прошел мой личный тест на ликвидность )

кому то его продали? :-)


Кольцеброс уже давно не детская игра, а это название банка ... Кольцеброс = Укрсоцбанк, данную кличку он получил за самый худшую по состоянию на сегодня программу лояльности для держателей карт при чем упорно не признавая этот факт и не реагируя на объективные замечания клиентов.

в данном случае я имел ввиду, что банк выдал довольно крупную сумму в валюте без предзаказа

неужели программа лояльности в Ощаде лучше?... :mrgreen:
Стас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 21.03.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:49

  Кочевник написав:Ukrsotsbank , для чого у вас відділ контролю якості? Телефонував представник на номер, який є фінансовим в Альфа-Банку, щодо оформлення певного продукту. Оформвлював у відділенні Альфи, яке було колись Укрсоцбанківським. Цікавивлися, що не сподобалося. На відповідь, що власних продуктів Укрсоцбанк вже не пропонує, програма лояльності - до одного місця ніяких контраргументів не було. Погодилися, що дійсно, ваш банк скотився нижче плінтуса. Для чого тоді телефонувати і діставати клієнтів Альфи, якщо ви самі звертаєте власну діяльність?

Доброго дня, Кочевник. Так, ми дійсно телефонували з приводу обслуговування в Укрсоцбанку для з’ясування причини щодо низької оцінки під час опитування. Ми намагаємось покращити сервіс обслуговування клієнтів, тому Ваша думка є дуже важлива для нас. Всі пропозиції фіксуються та передаються керівництву. Сподіваємось на подальшу співпрацю.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 107
З нами з: 15.08.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:57

  Стас написав:неужели программа лояльности в Ощаде лучше?... :mrgreen:


там есть полноценный Мастеркард Ривордс
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32760
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5203 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:06

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Гурман написав:вручили итальянский винчик в деревянной новогодней коробочке


Напевно залишилося від старих власників з UniCredit. А тепер все заплутано, може балалайок завезуть для клієнтів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 19.04.12
Подякував: 11 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:19

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Ой+ написав:Напевно залишилося від старих власників з UniCredit. А тепер все заплутано, може балалайок завезуть для клієнтів.
Да нет, на верху коробочки выжжено "Альфабанк Укрсоцбанк" , позже фотку выложу.
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 270
З нами з: 11.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:29

Ukrsotsbank, Ви дуже часто відповідаєте, яка гарна програма лояльності "Шопінг клуб". Замовив 18 грудня дітям ялинкові новорічні прикраси. Пройшло вже 8 днів, а досі ніхто не підтвердив відправку подарунків. До Нового року - 4 дні! Підтримка йокард відповіла, що доставка відбудеться протягом 15 робочих днів. Тобто до 11 січня включно. Що пояснити дітям, які отримають прикраси після свят? Прикрасити ними дерево на Пасху?
Кочевник
 
Повідомлень: 197
З нами з: 16.02.17
Подякував: 28 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 879880881882
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Computer, Google Feedfetcher, kostya77, v57 і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5076, 5077, 5078
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
50775 6646211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 18:46
Alfa_Bank
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4333)
27.12.2017 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.