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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 22:31
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Гурман
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Додано: Сер 27 гру, 2017 22:35
lov2108 написав: Кочевник написав:Ukrsotsbank
, Ви дуже часто відповідаєте, яка гарна програма лояльності "Шопінг клуб". Замовив 18 грудня дітям ялинкові новорічні прикраси. Пройшло вже 8 днів, а досі ніхто не підтвердив відправку подарунків. До Нового року - 4 дні! Підтримка йокард відповіла, що доставка відбудеться протягом 15 робочих днів. Тобто до 11 січня включно. Що пояснити дітям, які отримають прикраси після свят? Прикрасити ними дерево на Пасху?
Та треба байкотувати ті подарунки.
Чекаємо січня - перевіряємо як дотримується слова Укрсоцбанк.
В січні Укркольцеброс викатить те саме, що викотив Пшекоредо.
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Кочевник
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Додано: Сер 27 гру, 2017 23:27
Кто-нибудь переводил валюту (доллары) с текущего в Укрсоце на текущий в Альфе безналом? Судя по тарифам, операция должна пройти без комиссии...
Через онлайн систему Укрсоца это можно сделать или только лично в отделении?
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AntonK
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