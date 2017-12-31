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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:15
Haza написав:Ukrsotsbank
Так а що перевіряти? Це масова проблема. Заяву на закриття писав 1 грудня. Нарахували комісію 21 грудня.
У дружини по Чемпіону комісію за обслуговування нарахували 100грн (картою ніколи не користувалася, був 0). Хоча була і є вкладником банку, для яких, згідно тарифів, обслуговування безкоштовне. Також написала заяву на закриття.
Ви б порядок навели, а не тупо зі всіх списуєте.
Закрывал свою топливную 4.12.17г. Дата списания абонки 12 декабря. Сейчас зашел в кабинет, все по нулям, но счет активный(так понимаю закрывается месяц).
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egorek
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:33
egorek написав: Haza написав:Ukrsotsbank
Так а що перевіряти? Це масова проблема. Заяву на закриття писав 1 грудня. Нарахували комісію 21 грудня.
У дружини по Чемпіону комісію за обслуговування нарахували 100грн (картою ніколи не користувалася, був 0). Хоча була і є вкладником банку, для яких, згідно тарифів, обслуговування безкоштовне. Також написала заяву на закриття.
Ви б порядок навели, а не тупо зі всіх списуєте.
Закрывал свою топливную 4.12.17г. Дата списания абонки 12 декабря. Сейчас зашел в кабинет, все по нулям, но счет активный(так понимаю закрывается месяц).
У меня карбон до 03/18.
Думаю в январе его закрыть. Толку с него ноль. Хотя однажды я воспольщовался асистенсом - приехали и прикурили аккум.
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lov2108
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Додано: Нед 31 гру, 2017 14:40
Ukrsotsbank
а чего нет ещё кешбека по карбону ? и % по остаткам по нему же не начислили...
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velvet
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Додано: Нед 31 гру, 2017 22:26
velvet написав:Ukrsotsbank
а чего нет ещё кешбека по карбону ? и % по остаткам по нему же не начислили...
% похоже нигде не начислили, в том числе и на Ощадном...
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