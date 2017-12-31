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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 882883884885

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:15

  Haza написав:Ukrsotsbank
Так а що перевіряти? Це масова проблема. Заяву на закриття писав 1 грудня. Нарахували комісію 21 грудня.
У дружини по Чемпіону комісію за обслуговування нарахували 100грн (картою ніколи не користувалася, був 0). Хоча була і є вкладником банку, для яких, згідно тарифів, обслуговування безкоштовне. Також написала заяву на закриття.
Ви б порядок навели, а не тупо зі всіх списуєте.

Закрывал свою топливную 4.12.17г. Дата списания абонки 12 декабря. Сейчас зашел в кабинет, все по нулям, но счет активный(так понимаю закрывается месяц).
egorek
 
Повідомлень: 128
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:33

  egorek написав:
  Haza написав:Ukrsotsbank
Так а що перевіряти? Це масова проблема. Заяву на закриття писав 1 грудня. Нарахували комісію 21 грудня.
У дружини по Чемпіону комісію за обслуговування нарахували 100грн (картою ніколи не користувалася, був 0). Хоча була і є вкладником банку, для яких, згідно тарифів, обслуговування безкоштовне. Також написала заяву на закриття.
Ви б порядок навели, а не тупо зі всіх списуєте.

Закрывал свою топливную 4.12.17г. Дата списания абонки 12 декабря. Сейчас зашел в кабинет, все по нулям, но счет активный(так понимаю закрывается месяц).

У меня карбон до 03/18.
Думаю в январе его закрыть. Толку с него ноль. Хотя однажды я воспольщовался асистенсом - приехали и прикурили аккум.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 14:40

Ukrsotsbank
а чего нет ещё кешбека по карбону ? и % по остаткам по нему же не начислили...
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velvet
 
Повідомлень: 1987
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 22:26

  velvet написав:Ukrsotsbank
а чего нет ещё кешбека по карбону ? и % по остаткам по нему же не начислили...

% похоже нигде не начислили, в том числе и на Ощадном...
Стас
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Повідомлень: 2848
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Нед 31 гру, 2017 18:37
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