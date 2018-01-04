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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2018 18:32
sens написав:
депозит выдали с текущего счета.что делать со счетом,если не планирую с укрсоц взаимодействовать,кроме карбона
текущий счёт следует закрывать последним, а что бы не попасть на деньги, то имитируйте на нём движение денег...
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:55
sens написав: Ukrsotsbank написав: Vuch написав:Ukrsotsbank
, день добрый!
30.11 вывел карту в ноль и подал заявку на закрытие карты (Карбон). Сейчас у меня карта все еще активна и на счету -5 грн.
Когда она будет закрыта?
Нужно ли мне оплатить данную комиссию?
Добрый день, Vuch. Напишите, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении для проверки информации.
депозит выдали с текущего счета.что делать со счетом,если не планирую с укрсоц взаимодействовать,кроме карбона
Добрый день, sens. Если Вы не планируете пользоваться счетом, конечно, желательно обратиться в отделение и закрыть его.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:14
Ukrsotsbank написав:
Добрый день, sens. Если Вы не планируете пользоваться счетом, конечно, желательно обратиться в отделение и закрыть его.
берите пример со старшей сестры - у аллы можно закрыть счет через ИБ
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:30
IMPRINTER написав: Ukrsotsbank написав:
Добрый день, sens. Если Вы не планируете пользоваться счетом, конечно, желательно обратиться в отделение и закрыть его.
берите пример со старшей сестры - у аллы можно закрыть счет через ИБ
IMPRINTER,текущий счет в ПАТ " Альфа-Банк" через ИБ также не закрывается.
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Ukrsotsbank
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:08
Ukrsotsbank написав: IMPRINTER написав: Ukrsotsbank написав:
Добрый день, sens. Если Вы не планируете пользоваться счетом, конечно, желательно обратиться в отделение и закрыть его.
берите пример со старшей сестры - у аллы можно закрыть счет через ИБ
IMPRINTER,текущий счет в ПАТ " Альфа-Банк" через ИБ также не закрывается.
всё-та вы знаете )))
да текущий нет, но у вас и карточный нельзя )
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