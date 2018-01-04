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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 884885886887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:32

  sens написав:депозит выдали с текущего счета.что делать со счетом,если не планирую с укрсоц взаимодействовать,кроме карбона

текущий счёт следует закрывать последним, а что бы не попасть на деньги, то имитируйте на нём движение денег...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:55

  sens написав:
  Ukrsotsbank написав:
  Vuch написав:Ukrsotsbank, день добрый!
30.11 вывел карту в ноль и подал заявку на закрытие карты (Карбон). Сейчас у меня карта все еще активна и на счету -5 грн.
Когда она будет закрыта?
Нужно ли мне оплатить данную комиссию?

Добрый день, Vuch. Напишите, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении для проверки информации.
депозит выдали с текущего счета.что делать со счетом,если не планирую с укрсоц взаимодействовать,кроме карбона

Добрый день, sens. Если Вы не планируете пользоваться счетом, конечно, желательно обратиться в отделение и закрыть его.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:14

  Ukrsotsbank написав:Добрый день, sens. Если Вы не планируете пользоваться счетом, конечно, желательно обратиться в отделение и закрыть его.


берите пример со старшей сестры - у аллы можно закрыть счет через ИБ
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:30

  IMPRINTER написав:
  Ukrsotsbank написав:Добрый день, sens. Если Вы не планируете пользоваться счетом, конечно, желательно обратиться в отделение и закрыть его.


берите пример со старшей сестры - у аллы можно закрыть счет через ИБ

IMPRINTER,текущий счет в ПАТ " Альфа-Банк" через ИБ также не закрывается.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:08

  Ukrsotsbank написав:
  IMPRINTER написав:
  Ukrsotsbank написав:Добрый день, sens. Если Вы не планируете пользоваться счетом, конечно, желательно обратиться в отделение и закрыть его.


берите пример со старшей сестры - у аллы можно закрыть счет через ИБ

IMPRINTER,текущий счет в ПАТ " Альфа-Банк" через ИБ также не закрывается.


всё-та вы знаете )))
да текущий нет, но у вас и карточный нельзя )
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IMPRINTER
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