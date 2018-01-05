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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 885886887888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:59

  IMPRINTER написав:
  asp написав: дозарахували різницю і вибачились.
Дякую, Ukrsotsbank, за оперативність та вміння визнавати помилки.


ну вообще извинения приносят, когда в общественном транспорте на ногу наступают случайно ... финансовое учреждение должно извинения подкреплять чем-то - пусть даже каким-то формальным никому ненужным гaмнoм ... тем более, что у соца его полно (каталог Шоппинг Клуба), а то как что так %%% штрафы и т.п. сразу клиенту начисляют, если он вдруг что-то забыл/перепутал ... а как сами провтыкают, так извините ...

Шановний Імпрінтер, на мій погляд, дякувати людям треба за гарні та гідні вчинки, а не тільки в транспорті.
А непотрібного гівна мені й дарма не треба, його і так у нас по життю забагато :)
Дана ситуація - це набагато краще ніж тоді, коли оф.представник би намагався зробити з мене ідіотку, щоб зберегти честь мундиру. Такі на форумі також є.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:05

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк, де обіцяні гідні подарунки в шопі? Вже січень 2018 року, а з'являються знов якісь калові презенти.
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:09

  lov2108 написав:Укрсоцбанк, де обіцяні гідні подарунки в шопі? Вже січень 2018 року, а з'являються знов якісь калові презенти.


ага ... щас ... еще не весь хлам выгребли ... отделения закрываю мусор всякий остается ... ну его есть куда пристроить - дорогим клиентам ...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:10

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  lov2108 написав:Укрсоцбанк, де обіцяні гідні подарунки в шопі? Вже січень 2018 року, а з'являються знов якісь калові презенти.

не будет тут уже ничего хорошего,Альфа постепенно Укрсоц хоронит и переводит всех к себе, нет ей никакого резона делать на Укрсоце что-то привлекательное...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:36

  velvet написав:
  lov2108 написав:Укрсоцбанк, де обіцяні гідні подарунки в шопі? Вже січень 2018 року, а з'являються знов якісь калові презенти.

не будет тут уже ничего хорошего,Альфа постепенно Укрсоц хоронит и переводит всех к себе, нет ей никакого резона делать на Укрсоце что-то привлекательное...

Представитель банка обещал !!!!
Кто они будут если не выполнят :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:44

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  lov2108 написав:Кто они будут если не выполнят

ответ думаю сами знаете... представитель банка никак не влияет на политику банка и хорошо если ему хоть какую-то достоверную информацию доводят, я сужу по своему отделению: сначала была инфа, что с 01.01.2018 они уже станут Альфой, теперь говорят, что наверное ещё полгода будут Укрсоцом, а там будет видно и это говорит управляющий отделения периодически бывающий на совещаниях в Киеве, нет там определённости...
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