Укрсоцбанк Альфа-Групп

asp написав: дозарахували різницю і вибачились. Дякую, Ukrsotsbank, за оперативність та вміння визнавати помилки.
ну вообще извинения приносят, когда в общественном транспорте на ногу наступают случайно ... финансовое учреждение должно извинения подкреплять чем-то - пусть даже каким-то формальным никому ненужным гaмнoм ... тем более, что у соца его полно (каталог Шоппинг Клуба), а то как что так %%% штрафы и т.п. сразу клиенту начисляют, если он вдруг что-то забыл/перепутал ... а как сами провтыкают, так извините ...
Шановний Імпрінтер, на мій погляд, дякувати людям треба за гарні та гідні вчинки, а не тільки в транспорті. А непотрібного гівна мені й дарма не треба, його і так у нас по життю забагато Дана ситуація - це набагато краще ніж тоді, коли оф.представник би намагався зробити з мене ідіотку, щоб зберегти честь мундиру. Такі на форумі також є.
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ответ думаю сами знаете... представитель банка никак не влияет на политику банка и хорошо если ему хоть какую-то достоверную информацию доводят, я сужу по своему отделению: сначала была инфа, что с 01.01.2018 они уже станут Альфой, теперь говорят, что наверное ещё полгода будут Укрсоцом, а там будет видно и это говорит управляющий отделения периодически бывающий на совещаниях в Киеве, нет там определённости...
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