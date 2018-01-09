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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2018 15:25
жoпашники...
Всё просто.
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big539
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Додано: Вів 09 січ, 2018 22:43
big539 написав:
жoпашники...
Слово - золото...
Ганьба!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 10 січ, 2018 10:03
Ukrsotsbank написав: AntonK написав:
В декабре успешно перевыпустил виртуальную карту в UAH (заказал в онлайн-системе, указал отделение, через несколько дней забрал бумажку... как и положено, без PIN-кода). Выпускают на год, хотя предыдущая была выпущена года на три, что ли...
И для USD-виртуалки такая возможность не доступна как-будто: срок годности карты заканчивается в этом январе, но в списке доступных карт на перевыпуск она до сих пор не видна... Долларовые виртуалки - всё, приплыли?
Добрый день, AntonK. Информацию уточняем, ожидайте, пожалуйста.
AntonK, уточнили информацию: карты по тарифному пакету Visa Virtual не выпускаются. Из-за технической ошибки через программу Ukrsotsbank online продление карты Visa Virtual в гривне прошло успешно. В дальнейшем данная ошибка будет устранена, и продлить Visa Virtual в гривне также будет нельзя.
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Ukrsotsbank
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Додано: Сер 10 січ, 2018 10:07
Козак-характерник написав: big539 написав:
жoпашники...
Слово - золото...
Ганьба!
Карбон и так на полке уже с месяц.
Пусть дурачьё покупает подарочки в виде скидки на какой-то убогий брэнд одёжки и душевные игрушки.
Плюс продают чрезмерновыпущенные свои говнокалендари.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 11:32
Вопрос к Оф.преду. Кеш бек 6% по WOGу продлили или нет?
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yoggik
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Додано: Сер 10 січ, 2018 11:46
yoggik написав:
Вопрос к Оф.преду. Кеш бек 6% по WOGу продлили или нет?
Добрый день, yoggik. Ожидайте, пожалуйста. Информацию уточняем.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:34
Ukrsotsbank написав: yoggik написав:
Вопрос к Оф.преду. Кеш бек 6% по WOGу продлили или нет?
Добрый день, yoggik. Ожидайте, пожалуйста. Информацию уточняем.
yoggik, информацию уточнили - кеш-бек 6% по WOG продлили до 31.12.2018 года.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:26
Подскажите отмена автопролонгации только через отделение или еще есть варианты?
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Aps
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:40
Aps написав:
Подскажите отмена автопролонгации только через отделение или еще есть варианты?
когда-то отменяла через колл-центр...
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
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vollena71
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:00
vollena71 написав: Aps написав:
Подскажите отмена автопролонгации только через отделение или еще есть варианты?
когда-то отменяла через колл-центр...
Добрый день, Aps. Да, через Контакт- центр банка также можно отменить автопролонгацию.
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Ukrsotsbank
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