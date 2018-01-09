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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 886887888889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:25

жoпашники...
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:43

  big539 написав:жoпашники...

Слово - золото... :D Ганьба! 8)
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 10:03

  Ukrsotsbank написав:
  AntonK написав:В декабре успешно перевыпустил виртуальную карту в UAH (заказал в онлайн-системе, указал отделение, через несколько дней забрал бумажку... как и положено, без PIN-кода). Выпускают на год, хотя предыдущая была выпущена года на три, что ли...
И для USD-виртуалки такая возможность не доступна как-будто: срок годности карты заканчивается в этом январе, но в списке доступных карт на перевыпуск она до сих пор не видна... Долларовые виртуалки - всё, приплыли? :(

Добрый день, AntonK. Информацию уточняем, ожидайте, пожалуйста.

AntonK, уточнили информацию: карты по тарифному пакету Visa Virtual не выпускаются. Из-за технической ошибки через программу Ukrsotsbank online продление карты Visa Virtual в гривне прошло успешно. В дальнейшем данная ошибка будет устранена, и продлить Visa Virtual в гривне также будет нельзя.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 10:07

  Козак-характерник написав:
  big539 написав:жoпашники...

Слово - золото... :D Ганьба! 8)

Карбон и так на полке уже с месяц.
Пусть дурачьё покупает подарочки в виде скидки на какой-то убогий брэнд одёжки и душевные игрушки.
Плюс продают чрезмерновыпущенные свои говнокалендари.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 11:32

Карбон и кеш бек

Вопрос к Оф.преду. Кеш бек 6% по WOGу продлили или нет?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 11:46

  yoggik написав:Вопрос к Оф.преду. Кеш бек 6% по WOGу продлили или нет?

Добрый день, yoggik. Ожидайте, пожалуйста. Информацию уточняем.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:34

  Ukrsotsbank написав:
  yoggik написав:Вопрос к Оф.преду. Кеш бек 6% по WOGу продлили или нет?

Добрый день, yoggik. Ожидайте, пожалуйста. Информацию уточняем.

yoggik, информацию уточнили - кеш-бек 6% по WOG продлили до 31.12.2018 года.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:26

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Подскажите отмена автопролонгации только через отделение или еще есть варианты?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:40

  Aps написав:Подскажите отмена автопролонгации только через отделение или еще есть варианты?

когда-то отменяла через колл-центр...
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:00

  vollena71 написав:
  Aps написав:Подскажите отмена автопролонгации только через отделение или еще есть варианты?

когда-то отменяла через колл-центр...

Добрый день, Aps. Да, через Контакт- центр банка также можно отменить автопролонгацию.
Ukrsotsbank
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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
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Сер 10 січ, 2018 15:35
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