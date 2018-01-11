Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Сер 10 січ, 2018 22:48

demichh написав: Mirama

комиссия списывается при закрытие предпоследнего рабочего дня месяца То есть, не должно быть денег на счету (карт. или текущем) в этот день, тогда ничего не спишут. То есть, не должно быть денег на счету (карт. или текущем) в этот день, тогда ничего не спишут.

Ок. То есть если деньги с депозита + проценты "упадут" на счет в другой день то комиссия не спишется?А в Альфа банке такие же условия по неактивному счету? (я вообще не планирую пользоваться как либо счетами и банковским продуктом кроме как положить депозит - через год или два снять и Все). Может учитывая слияние лучше сразу в Альфе открывать?Я вот тут нарыла сообщения от 9 дек. 2016г- "самки собак, списали два доллара с текущего счета за неактивность, кто знает где это в тарифах? знал что падлючий банк, но чтоб списать бабки со счета открывавшегося под депо, всего лишь через пол года... твари распоследние" -там дальше еще на 20 страниц об их платных картах и смс банкинге. Стремно как-то. Такое ощущение что сдерут три шкуры везде где токо можно.