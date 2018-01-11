Укрсоцбанк Альфа-Групп

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Додано: Сер 10 січ, 2018 20:19
Депозит на 2 года
Здравствуйте. У кого открыт долларовый депозит подскажите как сейчас обстоят дела с комиссией за неактивный счет, карточный и текущий. Прочитала ранние сообщения -получается что списывают 2 доллара только в тот месяц когда депозит возвращается на карт. счет? Или за все месяцы? Просто непонятно , если оформить срочный депозит в долл. с выплатой в конце срока, то мой счет будет неактивен 18 мес!!. И если оформлять через ИБ можно открыть только карточный счет (но все равно будет комиссия). А какие я действия смогу сделать используя пластик если это доллары? В общем кто в теме подскажите.
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:15
Mirama
То есть, не должно быть денег на счету (карт. или текущем) в этот день, тогда ничего не спишут.
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:48
Ок. То есть если деньги с депозита + проценты "упадут" на счет в другой день то комиссия не спишется?
А в Альфа банке такие же условия по неактивному счету? (я вообще не планирую пользоваться как либо счетами и банковским продуктом кроме как положить депозит - через год или два снять и Все). Может учитывая слияние лучше сразу в Альфе открывать?
Я вот тут нарыла сообщения от 9 дек. 2016г- "самки собак, списали два доллара с текущего счета за неактивность, кто знает где это в тарифах? знал что падлючий банк, но чтоб списать бабки со счета открывавшегося под депо, всего лишь через пол года... твари распоследние" -там дальше еще на 20 страниц об их платных картах и смс банкинге. Стремно как-то. Такое ощущение что сдерут три шкуры везде где токо можно.
Додано: Чет 11 січ, 2018 09:43
Добрый день, Miramа. Комиссия за неактивный счет списывается, если Вы не пользуетесь счетом 6 месяцев и на нем есть положительный остаток. Эта комиссия в минус не уходит, то есть такой вариант, как за 18 месяцев у Вас спишется по 2 доллара за каждый, при возврате депозита невозможен.
Додано: Чет 11 січ, 2018 11:02
Если Вас нет в Альфе , то можно и на 2 года , если нравиться процент , если есть в Альфе , ну не уверен что Вам нужны лишние нервы
никому не верю
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:15
Укрсоц через год или два
Полагаю, через пару лет от Укрсоца останутся только воспоминания. В лучшем случае все счета перекочуют в Альфу без каких-либо телодвижения со стороны клиентов (не уверен, есть ли такая возможность вообще), а в худшем случае придётся ходить подписывать бумажки или даже ездить в единственное специальное отделение, которое будет заведовать остатками Укрсоца...
Если есть выбор, то лучше сразу в Альфу заходить.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:26
Ukrsotsbank, что там на сегодня с переходом-слиянием и тп с Альфабанком ? Бо недавно опять названивали с отделения и предлагали подойти закрыть счета в Укрсоце и перебазироваться на Альфу - типа с апреля уже неизвестно как оно все будет.
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