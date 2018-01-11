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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 887888889890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:19

Депозит на 2 года

Здравствуйте. У кого открыт долларовый депозит подскажите как сейчас обстоят дела с комиссией за неактивный счет, карточный и текущий. Прочитала ранние сообщения -получается что списывают 2 доллара только в тот месяц когда депозит возвращается на карт. счет? Или за все месяцы? Просто непонятно , если оформить срочный депозит в долл. с выплатой в конце срока, то мой счет будет неактивен 18 мес!!. И если оформлять через ИБ можно открыть только карточный счет (но все равно будет комиссия). А какие я действия смогу сделать используя пластик если это доллары? В общем кто в теме подскажите.
Mirama
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:15

Mirama
комиссия списывается при закрытие предпоследнего рабочего дня месяца
То есть, не должно быть денег на счету (карт. или текущем) в этот день, тогда ничего не спишут.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:48

  demichh написав:Mirama
комиссия списывается при закрытие предпоследнего рабочего дня месяца
То есть, не должно быть денег на счету (карт. или текущем) в этот день, тогда ничего не спишут.


Ок. То есть если деньги с депозита + проценты "упадут" на счет в другой день то комиссия не спишется?
А в Альфа банке такие же условия по неактивному счету? (я вообще не планирую пользоваться как либо счетами и банковским продуктом кроме как положить депозит - через год или два снять и Все). Может учитывая слияние лучше сразу в Альфе открывать?

Я вот тут нарыла сообщения от 9 дек. 2016г- "самки собак, списали два доллара с текущего счета за неактивность, кто знает где это в тарифах? знал что падлючий банк, но чтоб списать бабки со счета открывавшегося под депо, всего лишь через пол года... твари распоследние" -там дальше еще на 20 страниц об их платных картах и смс банкинге. Стремно как-то. Такое ощущение что сдерут три шкуры везде где токо можно.
Mirama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:43

  Mirama написав:
  demichh написав:Mirama
комиссия списывается при закрытие предпоследнего рабочего дня месяца
То есть, не должно быть денег на счету (карт. или текущем) в этот день, тогда ничего не спишут.


Ок. То есть если деньги с депозита + проценты "упадут" на счет в другой день то комиссия не спишется?
А в Альфа банке такие же условия по неактивному счету? (я вообще не планирую пользоваться как либо счетами и банковским продуктом кроме как положить депозит - через год или два снять и Все). Может учитывая слияние лучше сразу в Альфе открывать?

Я вот тут нарыла сообщения от 9 дек. 2016г- "самки собак, списали два доллара с текущего счета за неактивность, кто знает где это в тарифах? знал что падлючий банк, но чтоб списать бабки со счета открывавшегося под депо, всего лишь через пол года... твари распоследние" -там дальше еще на 20 страниц об их платных картах и смс банкинге. Стремно как-то. Такое ощущение что сдерут три шкуры везде где токо можно.

Добрый день, Miramа. Комиссия за неактивный счет списывается, если Вы не пользуетесь счетом 6 месяцев и на нем есть положительный остаток. Эта комиссия в минус не уходит, то есть такой вариант, как за 18 месяцев у Вас спишется по 2 доллара за каждый, при возврате депозита невозможен.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 11:02

  Mirama написав:Здравствуйте. У кого открыт долларовый депозит подскажите как сейчас обстоят дела с комиссией за неактивный счет, карточный и текущий. Прочитала ранние сообщения -получается что списывают 2 доллара только в тот месяц когда депозит возвращается на карт. счет? Или за все месяцы? Просто непонятно , если оформить срочный депозит в долл. с выплатой в конце срока, то мой счет будет неактивен 18 мес!!. И если оформлять через ИБ можно открыть только карточный счет (но все равно будет комиссия). А какие я действия смогу сделать используя пластик если это доллары? В общем кто в теме подскажите.


Если Вас нет в Альфе , то можно и на 2 года , если нравиться процент , если есть в Альфе , ну не уверен что Вам нужны лишние нервы 8)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:15

Укрсоц через год или два

  Mirama написав:... положить депозит - через год или два снять и Все). Может учитывая слияние лучше сразу в Альфе открывать? ...


Полагаю, через пару лет от Укрсоца останутся только воспоминания. В лучшем случае все счета перекочуют в Альфу без каких-либо телодвижения со стороны клиентов (не уверен, есть ли такая возможность вообще), а в худшем случае придётся ходить подписывать бумажки или даже ездить в единственное специальное отделение, которое будет заведовать остатками Укрсоца...
Если есть выбор, то лучше сразу в Альфу заходить.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:26

Ukrsotsbank, что там на сегодня с переходом-слиянием и тп с Альфабанком ? Бо недавно опять названивали с отделения и предлагали подойти закрыть счета в Укрсоце и перебазироваться на Альфу - типа с апреля уже неизвестно как оно все будет.
aleksan1
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