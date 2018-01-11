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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 888889890891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:08

  aleksan1 написав:Ukrsotsbank, что там на сегодня с переходом-слиянием и тп с Альфабанком ? Бо недавно опять названивали с отделения и предлагали подойти закрыть счета в Укрсоце и перебазироваться на Альфу - типа с апреля уже неизвестно как оно все будет.

Добрый день, aleksan1. Уточните, пожалуйста, в каком отделении у Вас открыты счета?
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:30

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Mirama

Я вот тут нарыла сообщения от 9 дек. 2016г- "самки собак, списали два доллара с текущего счета за неактивность, кто знает где это в тарифах? знал что падлючий банк, но чтоб списать бабки со счета открывавшегося под депо, всего лишь через пол года... твари распоследние" -там дальше еще на 20 страниц об их платных картах и смс банкинге. Стремно как-то. Такое ощущение что сдерут три шкуры везде где токо можно.


Не удивляйтесь, если спишут больше, чем нужно.

Или без уведомлений и без вашего желания подключат SMS-банкинг через три месяца, причем их не заставит передумать даже то, что вы от него отказывались.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:39

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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:35

  Mirama написав:

Добрый день, Miramа. Комиссия за неактивный счет списывается, если Вы не пользуетесь счетом 6 месяцев и на нем есть положительный остаток. Эта комиссия в минус не уходит, то есть такой вариант, как за 18 месяцев у Вас спишется по 2 доллара за каждый, при возврате депозита невозможен.[/quote]

Я так понимаю в любом случае за тот месяц когда на счет упадет тело депо и проценты комиссия будет? И если я буду открывать депо через интернет счет можно открыть только карточный? И еще пара вопросов: на снятие со счета по окончанию депозита предусмотрена комиссия? и Сейчас есть бесплатные карты и без смс=информирования?[/quote]
Добрый день, Mirama. Согласно тарифам на сегодняшний день – комиссия за неактивный счет списывается, если Вы не пользуетесь им 6 месяцев. Поэтому, после зачисления депозита на карточный счет, только по прошествии 6-ти месяцев, при условии, что не будет никаких других операций, начнет списываться комиссия.
Для оформления депозита через Ukrsotsbank online нужна карта Укрсоцбанка. На данный момент по тарифам банка комиссии за снятие депозита с текущего счета нет. По карточным счетам зависит от того каким тарифным пакетом Вы пользуетесь. https://www.ukrsotsbank.com/download_center/
Оформление карты для вкладчиков банка – бесплатно. Смс информирование активируется по Вашему желанию.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:13

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank

В ноябре 2016 открывал депозит в гривне, в 2017 он закончился. Деньги забрал, картой не пользуюсь. Мне нужно прийти в банк и закрыть счета, чтобы не начислялась комиссия за неактивный счет, или, если я не буду пользоваться им определенный срок, банк его просто закроет?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:24

  Сержик написав:Ukrsotsbank

В ноябре 2016 открывал депозит в гривне, в 2017 он закончился. Деньги забрал, картой не пользуюсь. Мне нужно прийти в банк и закрыть счета, чтобы не начислялась комиссия за неактивный счет, или, если я не буду пользоваться им определенный срок, банк его просто закроет?

лучше закрыть
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:35

  Сержик написав:Ukrsotsbank

В ноябре 2016 открывал депозит в гривне, в 2017 он закончился. Деньги забрал, картой не пользуюсь. Мне нужно прийти в банк и закрыть счета, чтобы не начислялась комиссия за неактивный счет, или, если я не буду пользоваться им определенный срок, банк его просто закроет?

Добрый день, Сержик. Если Вы не планируете пользоваться счетами, действительно, лучше обратиться в отделение и закрыть их.
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