Добрый день, aleksan1. Уточните, пожалуйста, в каком отделении у Вас открыты счета?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:08
Добрый день, aleksan1. Уточните, пожалуйста, в каком отделении у Вас открыты счета?
Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:30
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Mirama
Не удивляйтесь, если спишут больше, чем нужно.
Или без уведомлений и без вашего желания подключат SMS-банкинг через три месяца, причем их не заставит передумать даже то, что вы от него отказывались.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:39
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:35
Добрый день, Miramа. Комиссия за неактивный счет списывается, если Вы не пользуетесь счетом 6 месяцев и на нем есть положительный остаток. Эта комиссия в минус не уходит, то есть такой вариант, как за 18 месяцев у Вас спишется по 2 доллара за каждый, при возврате депозита невозможен.[/quote]
Я так понимаю в любом случае за тот месяц когда на счет упадет тело депо и проценты комиссия будет? И если я буду открывать депо через интернет счет можно открыть только карточный? И еще пара вопросов: на снятие со счета по окончанию депозита предусмотрена комиссия? и Сейчас есть бесплатные карты и без смс=информирования?[/quote]
Добрый день, Mirama. Согласно тарифам на сегодняшний день – комиссия за неактивный счет списывается, если Вы не пользуетесь им 6 месяцев. Поэтому, после зачисления депозита на карточный счет, только по прошествии 6-ти месяцев, при условии, что не будет никаких других операций, начнет списываться комиссия.
Для оформления депозита через Ukrsotsbank online нужна карта Укрсоцбанка. На данный момент по тарифам банка комиссии за снятие депозита с текущего счета нет. По карточным счетам зависит от того каким тарифным пакетом Вы пользуетесь.
Оформление карты для вкладчиков банка – бесплатно. Смс информирование активируется по Вашему желанию.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:13
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Ukrsotsbank
В ноябре 2016 открывал депозит в гривне, в 2017 он закончился. Деньги забрал, картой не пользуюсь. Мне нужно прийти в банк и закрыть счета, чтобы не начислялась комиссия за неактивный счет, или, если я не буду пользоваться им определенный срок, банк его просто закроет?
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:24
лучше закрыть
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:35
Добрый день, Сержик. Если Вы не планируете пользоваться счетами, действительно, лучше обратиться в отделение и закрыть их.
реклама
|