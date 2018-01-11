Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:35

Mirama написав:

Добрый день, Miramа. Комиссия за неактивный счет списывается, если Вы не пользуетесь счетом 6 месяцев и на нем есть положительный остаток. Эта комиссия в минус не уходит, то есть такой вариант, как за 18 месяцев у Вас спишется по 2 доллара за каждый, при возврате депозита невозможен.[/quote]Я так понимаю в любом случае за тот месяц когда на счет упадет тело депо и проценты комиссия будет? И если я буду открывать депо через интернет счет можно открыть только карточный? И еще пара вопросов: на снятие со счета по окончанию депозита предусмотрена комиссия? и Сейчас есть бесплатные карты и без смс=информирования?[/quote]Добрый день, Mirama. Согласно тарифам на сегодняшний день – комиссия за неактивный счет списывается, если Вы не пользуетесь им 6 месяцев. Поэтому, после зачисления депозита на карточный счет, только по прошествии 6-ти месяцев, при условии, что не будет никаких других операций, начнет списываться комиссия.Для оформления депозита через Ukrsotsbank online нужна карта Укрсоцбанка. На данный момент по тарифам банка комиссии за снятие депозита с текущего счета нет. По карточным счетам зависит от того каким тарифным пакетом Вы пользуетесь.Оформление карты для вкладчиков банка – бесплатно. Смс информирование активируется по Вашему желанию.