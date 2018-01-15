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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 889890891892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:15

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Бгыыыы....
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:40

  Ukrsotsbank написав:
  aleksan1 написав:Ukrsotsbank, что там на сегодня с переходом-слиянием и тп с Альфабанком ? Бо недавно опять названивали с отделения и предлагали подойти закрыть счета в Укрсоце и перебазироваться на Альфу - типа с апреля уже неизвестно как оно все будет.

Добрый день, aleksan1. Уточните, пожалуйста, в каком отделении у Вас открыты счета?

Краматорск, у нас одно отделение.
aleksan1
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:41

  Козак-характерник написав:Карма настигла за брехню. Відділення на Франка у Львові побили... :mrgreen:


Патрульні першого батальйону побачили, як на вулиці Івана Франка у Львові троє невідомих розмальовували фасад будинку, в якому розташоване відділення банку, написами та розбили два вікна.
...
Зловмисниками виявилися один 19-річний та два 21-річні мешканці Львова.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 10:18

  aleksan1 написав:
  Ukrsotsbank написав:
  aleksan1 написав:Ukrsotsbank, что там на сегодня с переходом-слиянием и тп с Альфабанком ? Бо недавно опять названивали с отделения и предлагали подойти закрыть счета в Укрсоце и перебазироваться на Альфу - типа с апреля уже неизвестно как оно все будет.

Добрый день, aleksan1. Уточните, пожалуйста, в каком отделении у Вас открыты счета?

Краматорск, у нас одно отделение.

Спасибо, что уточнили. Ожидайте, пожалуйста, проверим информацию.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:06

  Ukrsotsbank написав:
  aleksan1 написав:Ukrsotsbank, что там на сегодня с переходом-слиянием и тп с Альфабанком ? Бо недавно опять названивали с отделения и предлагали подойти закрыть счета в Укрсоце и перебазироваться на Альфу - типа с апреля уже неизвестно как оно все будет.

Краматорск, у нас одно отделение.

Спасибо, что уточнили. Ожидайте, пожалуйста, проверим информацию.
aleksan1, отделение не планируется к закрытию в 1-2 квартале 2018 года.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:16

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Сегодня заходил в этот горе-банк, чтобы закрыть все счета. Был долг в размере 20 грн., снятый за то, что начался следующий год обслуживания карты. При этом срок действия карты - 01/18.

Но главное - после погашения долга в кассе я не смог сразу же закрыть счета, т.к. по правилам банка это возможно только в день, когда по счетам не было никакого движения. И завтра мне придется еще раз ехать в отделение, чтобы распрощаться с Укрсоцбанком.

Давно пора, впрочем. На очереди будет Альфа-Банк, два сапога пара.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:27

  Сержик написав:Сегодня заходил в этот горе-банк, чтобы закрыть все счета. Был долг в размере 20 грн., снятый за то, что начался следующий год обслуживания карты. При этом срок действия карты - 01/18.

Но главное - после погашения долга в кассе я не смог сразу же закрыть счета, т.к. по правилам банка это возможно только в день, когда по счетам не было никакого движения. И завтра мне придется еще раз ехать в отделение, чтобы распрощаться с Укрсоцбанком.

Давно пора, впрочем. На очереди будет Альфа-Банк, два сапога пара.

Добрый день, Сержик. Уточните, пожалуйста, в какое отделение банка Вы обращались. Заявление о закрытие счета можно принимать сразу в тот же день, когда Вы проводите операцию. Также оплата РКО за обслуживание счета не является обязательным, если Вы не планировали пользоваться картой. Для того, чтобы можно было проверить информацию более детально, уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении.
Востаннє редагувалось Ukrsotsbank в Вів 16 січ, 2018 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:35

Ukrsotsbank Без поповняшек мабіли, банк перетворився на кидалу - брехунця. Слово купецьке - золото! Балаболи... 8)
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:37

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank

Заявление о закрытие счета можно принимать сразу в тот же день, когда Вы проводите операцию. Также оплата РКО за обслуживание счета не является обязательной, если Вы не планировали пользоваться картой.


Тогда встает вопрос о компетентности сотрудников банка, из-за которых я потерял 20 грн. и, что куда важнее, час времени. Всю информацию отправил вам в ЛС.
Сержик
 
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