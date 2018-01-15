|
|
|
Укрсоцбанк Альфа-Групп
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2018 01:15
Бгыыыы....
Всё просто.
-
big539
-
-
- Повідомлень: 9203
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 2246 раз.
- Подякували: 1368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 12:40
Ukrsotsbank написав: aleksan1 написав:Ukrsotsbank
, что там на сегодня с переходом-слиянием и тп с Альфабанком ? Бо недавно опять названивали с отделения и предлагали подойти закрыть счета в Укрсоце и перебазироваться на Альфу - типа с апреля уже неизвестно как оно все будет.
Добрый день, aleksan1. Уточните, пожалуйста, в каком отделении у Вас открыты счета?
Краматорск, у нас одно отделение.
-
aleksan1
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 04.12.08
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 18:41
Козак-характерник написав:
Карма настигла за брехню. Відділення на Франка у Львові побили...
Патрульні першого батальйону побачили, як на вулиці Івана Франка у Львові троє невідомих розмальовували фасад будинку, в якому розташоване відділення банку, написами та розбили два вікна.
...
Зловмисниками виявилися один 19-річний та два 21-річні мешканці Львова.
-
sola
-
-
- Повідомлень: 3880
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 січ, 2018 10:18
aleksan1 написав: Ukrsotsbank написав: aleksan1 написав:Ukrsotsbank
, что там на сегодня с переходом-слиянием и тп с Альфабанком ? Бо недавно опять названивали с отделения и предлагали подойти закрыть счета в Укрсоце и перебазироваться на Альфу - типа с апреля уже неизвестно как оно все будет.
Добрый день, aleksan1. Уточните, пожалуйста, в каком отделении у Вас открыты счета?
Краматорск, у нас одно отделение.
Спасибо, что уточнили. Ожидайте, пожалуйста, проверим информацию.
-
Ukrsotsbank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 15.08.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 січ, 2018 12:06
Ukrsotsbank написав: aleksan1 написав:Ukrsotsbank
, что там на сегодня с переходом-слиянием и тп с Альфабанком ? Бо недавно опять названивали с отделения и предлагали подойти закрыть счета в Укрсоце и перебазироваться на Альфу - типа с апреля уже неизвестно как оно все будет.
Краматорск, у нас одно отделение.
Спасибо, что уточнили. Ожидайте, пожалуйста, проверим информацию.
aleksan1, отделение не планируется к закрытию в 1-2 квартале 2018 года.
-
Ukrsotsbank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 15.08.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:16
Сегодня заходил в этот горе-банк, чтобы закрыть все счета. Был долг в размере 20 грн., снятый за то, что начался следующий год обслуживания карты. При этом срок действия карты - 01/18.
Но главное - после погашения долга в кассе я не смог сразу же закрыть счета, т.к. по правилам банка это возможно только в день, когда по счетам не было никакого движения. И завтра мне придется еще раз ехать в отделение, чтобы распрощаться с Укрсоцбанком.
Давно пора, впрочем. На очереди будет Альфа-Банк, два сапога пара.
-
Сержик
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:27
Сержик написав:
Сегодня заходил в этот горе-банк, чтобы закрыть все счета. Был долг в размере 20 грн., снятый за то, что начался следующий год обслуживания карты. При этом срок действия карты - 01/18.
Но главное - после погашения долга в кассе я не смог сразу же закрыть счета, т.к. по правилам банка это возможно только в день, когда по счетам не было никакого движения. И завтра мне придется еще раз ехать в отделение, чтобы распрощаться с Укрсоцбанком.
Давно пора, впрочем. На очереди будет Альфа-Банк, два сапога пара.
Добрый день, Сержик. Уточните, пожалуйста, в какое отделение банка Вы обращались. Заявление о закрытие счета можно принимать сразу в тот же день, когда Вы проводите операцию. Также оплата РКО за обслуживание счета не является обязательным, если Вы не планировали пользоваться картой. Для того, чтобы можно было проверить информацию более детально, уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении.
Востаннє редагувалось Ukrsotsbank
в Вів 16 січ, 2018 17:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Ukrsotsbank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 15.08.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:35
Ukrsotsbank
Без поповняшек мабіли, банк перетворився на кидалу - брехунця. Слово купецьке - золото! Балаболи...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 24593
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1381 раз.
- Подякували: 1844 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:37
Ukrsotsbank
Заявление о закрытие счета можно принимать сразу в тот же день, когда Вы проводите операцию. Также оплата РКО за обслуживание счета не является обязательной, если Вы не планировали пользоваться картой.
Тогда встает вопрос о компетентности сотрудников банка, из-за которых я потерял 20 грн. и, что куда важнее, час времени. Всю информацию отправил вам в ЛС.
-
Сержик
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|51610
|6739773
|
реклама
|