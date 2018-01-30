вот о чём не стоит жалеть так это о закрытии самой отстойной программы лояльности...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 00:16
Додано: Сер 31 січ, 2018 02:09
это точно. это войдет в энциклопедию банковского маркетинга как эталон самого отстойного дерьма всех времен и народов в категории "программа лояльности"
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Додано: Сер 31 січ, 2018 02:35
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Лучше б закрыли программу, но с нормальными подарками уходящим. У меня 140 тыс. честно потраченных гривен и заработанных балов. Куда их пристроить х.з.
Взял на 10 тыс. Карбон, но с 1.03 это бесполезный кусок говна.
Соц, редиска, не жмись. Давай пополнения или талоны, а потом закрывайся. Уйди с честью.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 31 січ, 2018 07:28
Додано: Сер 31 січ, 2018 07:31
Не конкурентный кеш-бек
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 31 січ, 2018 09:06
1% Метро уже, 3% Вог с 1.03.18 и это без налогов. Курам на смех.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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