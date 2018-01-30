Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Сер 31 січ, 2018 02:35

Лучше б закрыли программу, но с нормальными подарками уходящим. У меня 140 тыс. честно потраченных гривен и заработанных балов. Куда их пристроить х.з.



Взял на 10 тыс. Карбон, но с 1.03 это бесполезный кусок говна.



Соц, редиска, не жмись. Давай пополнения или талоны, а потом закрывайся. Уйди с честью.

Кто не пьёт, тот не рискует.